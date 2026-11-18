De tocar con Coldplay a conquistar México: La Bomba de Tiempo anuncia sus primeros conciertos

Después de dos décadas de trayectoria, el grupo argentino de percusión debutará en CDMX y Puebla / Especial

En entrevista exclusiva con CONTRA, la banda revela que preparan invitados sorpresa, improvisación en vivo y un espectáculo ancestral con tecnología actual

La Bomba de Tiempo está lista para conquistar México a ritmo de tambores. Después de 20 años de trayectoria, presentaciones internacionales y colaboraciones con artistas como Coldplay, Santana y Julieta Venegas, el colectivo argentino de percusión finalmente llegará al país para ofrecer dos conciertos que prometen transformar el escenario en una auténtica fiesta de música, baile e improvisación. La primera presentación será el viernes 27 de noviembre en el Foro La Paz de la Ciudad de México, mientras que el sábado 28 formarán parte del Festival Tecate Comuna, en Puebla.

En entrevista exclusiva con CONTRA, Luciano, integrante de La Bomba de Tiempo, explicó que el grupo ha desarrollado una propuesta musical poco convencional, en la que los tambores son los protagonistas y cada presentación se construye en tiempo real. A diferencia de una banda tradicional, el colectivo no sigue un repertorio completamente establecido, sino que utiliza un sistema de señas mediante el cual un director guía a los músicos, creando ritmos y estructuras que cambian constantemente según la energía del escenario y la respuesta del público.

La llegada a México representa un momento especial para la agrupación, que durante años había tenido la intención de visitar el país, pero cuya intensa actividad en Argentina y Europa había complicado la posibilidad. Ahora, con dos espectáculos diferentes y la intención de conectar con músicos mexicanos, La Bomba de Tiempo busca que su primera visita se convierta en el inicio de una relación duradera con el público nacional.

La Bomba de Tiempo llegará por primera vez a México después de 20 años de trayectoria / Especial

¿Qué es La Bomba de Tiempo y por qué sus conciertos parecen una rave de tambores?

Para quienes todavía no conocen su propuesta, La Bomba de Tiempo es un colectivo argentino integrado por 12 percusionistas, cuya principal característica es la improvisación musical dirigida mediante un lenguaje de señas. Este sistema permite que los integrantes construyan ritmos, cambios de intensidad y nuevas combinaciones sonoras mientras el espectáculo está ocurriendo, convirtiendo cada concierto en una experiencia diferente.

Luciano explicó que el concepto puede compararse con una fiesta de música electrónica, aunque en lugar de utilizar únicamente equipos digitales, los sonidos nacen principalmente de los instrumentos de percusión.

“Bueno, para los que no conocen La Bomba de Tiempo, somos un grupo de improvisación, tocamos tambores, puros tambores, pero el sonido es algo bien conocido porque suena como una rave de tambores, es decir, hay un director que sería como el DJ que va conduciendo el ensamble con una cantidad de señas que tienen que ver con la música y va armando la música en tiempo real”.

Además de los tambores, el grupo incorpora diferentes instrumentos y dispositivos que amplían las posibilidades de su sonido. Entre ellos se encuentran la trompeta, el EWI —un instrumento electrónico de viento— y otros recursos tecnológicos que permiten añadir melodías y armonías a las bases rítmicas.

Esta combinación, a la que los integrantes llaman su “paleta de colores”, permite que la percusión se acerque a distintos géneros musicales sin perder su esencia. El resultado es un espectáculo diseñado para que el público no solamente escuche, sino que también baile y forme parte de la experiencia.

El colectivo argentino de percusión se presentará en CDMX y Puebla / Especial

¿Qué sorpresas prepara La Bomba de Tiempo para sus conciertos en México?

Aunque las dos presentaciones forman parte de la misma visita, Luciano adelantó que el concierto de la Ciudad de México será diferente al que ofrecerán en Tecate Comuna, principalmente por la duración y las posibilidades de experimentar con su repertorio.

En el caso del festival poblano, la agrupación buscará presentar algunos de los momentos más representativos de su propuesta, con la intención de conectar rápidamente con un público que podría descubrirlos por primera vez. En cambio, el espectáculo del Foro La Paz contará con mayor tiempo para desarrollar improvisaciones, explorar sonidos e incorporar invitados especiales.

“La diferencia tal vez entre los dos conciertos es, obviamente la duración, uno es en el contexto de un festival, y lo que hacemos es ir a los lugares más seguros o más conocidos que tenemos en la improvisación, y en el caso del concierto en Ciudad de México, que es un concierto más largo, vamos a tener invitados, y vamos a tener un despliegue de toda la paleta de colores bastante más extensivo, por así decirlo”.

Uno de los principales atractivos será precisamente la participación de artistas invitados, cuyos nombres todavía no pueden anunciarse por compromisos relacionados con sus respectivas presentaciones. Sin embargo, Luciano aseguró que las colaboraciones serán una parte importante de la experiencia.

Lo más interesante es que La Bomba de Tiempo acostumbra trabajar con sus invitados prácticamente sin ensayos previos. Los músicos reciben algunas canciones como referencia y, a partir de ellas, construyen un acompañamiento improvisado frente al público, de manera que los asistentes pueden presenciar el proceso creativo mientras ocurre.

“Todavía no tenemos la posibilidad de anunciarlos por una cuestión de cartel de nuestros invitados, pero sí les aseguro que va a estar muy muy buen ese cruce”.

Los 12 percusionistas buscan conectar con el público mexicano a través del ritmo / Especial

De Coldplay a Julieta Venegas: las colaboraciones de La Bomba de Tiempo

A lo largo de sus dos décadas de existencia, La Bomba de Tiempo ha compartido experiencias musicales con artistas de distintos géneros, desde el rock internacional hasta propuestas vinculadas con la música latinoamericana. Para sus integrantes, esta capacidad de adaptación tiene mucho que ver con su formación como percusionistas, ya que están acostumbrados a acompañar a otros músicos y construir bases rítmicas que permitan destacar diferentes estilos.

Durante la conversación con CONTRA, Luciano recordó una experiencia especialmente significativa: una presentación junto a Coldplay frente a aproximadamente 60 mil personas, en la que tuvieron que modificar por completo su distribución sobre el escenario sin haber ensayado previamente con la banda británica.

El músico relató que normalmente los 12 integrantes permanecen relativamente cerca para seguir las indicaciones del director, pero durante aquella colaboración les pidieron separarse a lo largo de un escenario de aproximadamente 30 metros. Aunque el cambio habría representado un desafío para una agrupación acostumbrada a posiciones fijas, La Bomba de Tiempo pudo adaptarse gracias a su experiencia con la improvisación.

“Me acuerdo una vez que tocamos con Coldplay acá en un estadio para 60.000 personas, no habíamos ensayado, nos pidieron que vayamos a cerrar el show con ellos”.

La trayectoria del colectivo también incluye un encuentro con Santana, quien los invitó a participar en un festival en Dubái. Después de aquella experiencia, el guitarrista los animó a comenzar a grabar música, lo que impulsó una nueva etapa en su carrera.

Su primera grabación fue Near the Drums, realizada junto a Kevin Johansen, mientras que la segunda colaboración fue con Julieta Venegas, con quien desarrollaron una conexión musical durante su estancia en Argentina.

Estas experiencias han demostrado que el formato de La Bomba de Tiempo puede integrarse a diferentes propuestas sin necesidad de abandonar su principal característica: la creación colectiva en tiempo real.

¿Por qué La Bomba de Tiempo tardó 20 años en llegar a México?

Aunque México siempre estuvo entre los destinos que la agrupación deseaba visitar, Luciano explicó que la intensa actividad de La Bomba de Tiempo en Buenos Aires fue uno de los principales motivos por los que tardaron tanto en realizar su primera gira mexicana.

Desde sus inicios, el colectivo comenzó a presentarse todos los lunes en Argentina, inicialmente mediante ensayos abiertos en los que el público podía observar cómo funcionaba su sistema de señas. Lo que comenzó como una experiencia para desarrollar su lenguaje musical terminó convirtiéndose en un fenómeno que atraía a grandes cantidades de asistentes, incluidos turistas que viajaban para conocer el espectáculo.

Con el paso de los años, esas presentaciones se consolidaron como una tradición, hasta el punto de que la agrupación llegó a realizar entre 100 y 150 conciertos anuales durante su primera década. Esta agenda hacía complicado organizar giras internacionales prolongadas.

La oportunidad de viajar surgió cuando fueron invitados a Dubái y aprovecharon una escala en Londres para organizar presentaciones en la capital británica. La respuesta fue tan favorable que terminaron realizando cinco conciertos, impulsados por personas que ya los habían conocido durante sus visitas a Argentina.

A partir de entonces, comenzaron a presentarse con mayor frecuencia en Europa, lo que nuevamente retrasó sus planes de visitar México. Sin embargo, este año decidieron reducir su gira europea para finalmente concretar el viaje.

“Y bueno, este año decidimos hacer una gira más corta por Europa, fuimos solamente una semana, fuimos solamente a España, porque teníamos ganas de finalmente concretar nuestra visita a México, así que primera vez, en 20 años, la Bomba en México, estábamos felices, felices, felices”.

Octavio Paz, rituales e inteligencia artificial: así será el espectáculo en México

La primera visita de La Bomba de Tiempo al país también incluirá elementos vinculados con la cultura mexicana, aunque Luciano aclaró que la agrupación no pretende incorporar símbolos nacionales de manera superficial ni transformar su propuesta únicamente para adaptarse al lugar.

En cambio, el colectivo buscará establecer una conexión a través del ritual, los sonidos ancestrales y la participación del público, elementos que forman parte de su identidad artística.

Entre las sorpresas del espectáculo destaca la utilización de textos del escritor mexicano Octavio Paz, que serán incorporados mediante voces generadas con inteligencia artificial. Estas intervenciones formarán parte de un segmento dedicado a la relación entre el ritmo, la música y las expresiones culturales de carácter ritual.

“Nosotros trabajamos mucho con el ritual, la idea del ritual, dentro del ritual vamos a utilizar algunas voces tomadas de textos que hablan sobre el ritmo, uno de esos textos es de Octavio Paz, otros textos son de cantautores que han hecho música para nosotros, y esos textos los hicimos leer por inteligencia artificial con distintas voces y van a estar puestos en el concierto”.

El espectáculo también contempla accesorios de semillas, instrumentos de percusión de distintas tradiciones y recursos visuales que interactúan con la música, buscando generar una atmósfera que conecte lo ancestral con lo contemporáneo.

Sin embargo, Luciano insistió en que el ingrediente más importante será la propia audiencia mexicana, cuya energía podrá influir directamente en el desarrollo de las improvisaciones.

¿La inteligencia artificial puede cambiar el futuro de La Bomba de Tiempo?

Aunque su propuesta está basada en instrumentos acústicos y en la interacción humana, La Bomba de Tiempo también experimenta con inteligencia artificial, una herramienta que sus integrantes consideran una oportunidad para explorar nuevas formas de creación musical.

Luciano reconoció que todavía existen interrogantes sobre la regulación de esta tecnología, especialmente en lo relacionado con los derechos de autor y la utilización de sonidos o recursos provenientes de otras obras. Sin embargo, considera que la industria se encuentra en una etapa de exploración en la que músicos y desarrolladores están descubriendo sus posibilidades.

Para el colectivo, la inteligencia artificial no representa necesariamente un reemplazo de los músicos, sino un recurso que puede integrarse a su sistema de improvisación.

Uno de los proyectos que desarrollan junto con el Instituto Goethe de Alemania consiste en utilizar sensores colocados entre el público para recopilar información sobre lo que sucede durante el concierto, como la cantidad de asistentes, el movimiento, el baile y otros estímulos.

La intención es que estos datos sean procesados mediante inteligencia artificial y se conviertan en información que los percusionistas puedan utilizar para modificar la música en tiempo real. Aunque el proyecto todavía se encuentra en desarrollo y representa un costo elevado, la agrupación considera que podría abrir nuevas posibilidades para sus presentaciones.

“Hay que ser agradecido, hay que ser respetuoso, hay que ser creativo, y me parece que con esos tres elementos podemos hacer cosas hermosas”.

La Bomba de Tiempo quiere colaborar con músicos mexicanos

Más allá de sus dos conciertos, La Bomba de Tiempo espera que su primera visita a México abra las puertas a futuras colaboraciones con artistas nacionales. Luciano explicó que una de las prioridades del colectivo cuando viaja a otros países es conocer las expresiones musicales locales y encontrar oportunidades para incorporar nuevos sonidos a sus improvisaciones.

Para la agrupación, compartir el escenario con músicos de diferentes lugares representa una forma de ampliar su lenguaje artístico, descubrir otras tradiciones y regresar a Argentina con nuevas ideas.

El percusionista señaló que México es un destino especialmente atractivo para los artistas argentinos, tanto por su riqueza cultural como por la diversidad de géneros musicales que conviven en el país.

La intención no es únicamente presentarse ante el público mexicano, sino también establecer vínculos que permitan desarrollar proyectos en conjunto y enriquecer la propuesta de La Bomba de Tiempo.

“Volvernos con algo, con una información nueva, con nuevos desafíos, con nuevos intercambios para nosotros va a ser súper, súper enriquecedor y nos va a renovar la energía absolutamente, lo aseguro”.

Con esta expectativa, La Bomba de Tiempo se prepara para debutar el 27 de noviembre en el Foro La Paz de la CDMX y el 28 de noviembre en Tecate Comuna, Puebla, llevando a los escenarios mexicanos una propuesta donde los tambores, la improvisación y la energía del público serán los protagonistas.