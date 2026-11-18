Disney+ y Hulu se fusionan en una sola app: ¿cuándo estará disponible y qué cambiará?

La integración incluirá más contenidos, opciones de televisión en vivo y complementos premium / Especial

Disney prepara una experiencia unificada de sus plataformas de streaming para diciembre de 2026

Los servicios de streaming están por experimentar un nuevo cambio. The Walt Disney Company anunció que Disney+ y Hulu tendrán una experiencia unificada a partir de diciembre de 2026, una estrategia con la que la compañía busca concentrar su oferta de entretenimiento en una sola aplicación y facilitar que los usuarios encuentren películas, series y otros contenidos sin necesidad de cambiar constantemente de plataforma.

La noticia fue dada a conocer mediante el reporte de resultados del cuarto trimestre del año fiscal 2026, publicado el 17 de noviembre, en el que Disney explicó que el proceso de integración tecnológica entre ambos servicios está prácticamente terminado. Con este movimiento, la empresa pretende fortalecer su negocio de streaming y ofrecer una experiencia más completa a sus suscriptores, aunque todavía no ha revelado todos los detalles sobre las modificaciones que podrían presentarse en cada país.

Uno de los aspectos más importantes del anuncio es que Disney+ se convertirá en el principal punto de acceso a los contenidos de su ecosistema, incorporando la experiencia de Hulu y nuevas herramientas para descubrir producciones de distintas marcas.

Disney+ y Hulu comenzarán a unificar su experiencia de streaming en diciembre de 2026 / Magnific

¿Cuándo estará disponible la aplicación que une Disney+ y Hulu?

De acuerdo con la información presentada por Disney, la experiencia unificada comenzará a estar disponible durante diciembre de 2026, aunque todavía no se ha anunciado un día específico para su lanzamiento. La compañía señaló que el trabajo de integración de sus aplicaciones está cerca de concluir, por lo que los cambios empezarán a reflejarse en la plataforma durante el último mes del año.

La intención es que los suscriptores puedan acceder a una oferta más amplia de entretenimiento desde Disney+, sin tener que navegar entre diferentes aplicaciones para encontrar contenidos pertenecientes a las distintas marcas de la compañía. Esta modificación también busca simplificar la navegación y mejorar la manera en que las personas descubren películas, series y otros programas disponibles en el catálogo.

No obstante, Disney todavía no ha precisado si la nueva experiencia llegará simultáneamente a todos los países, por lo que los usuarios mexicanos deberán esperar información específica sobre la disponibilidad de las funciones y los posibles ajustes en sus cuentas. Por ahora, diciembre es el periodo anunciado para el inicio de la integración, pero no existe una fecha confirmada para cada mercado.

La nueva experiencia permitirá acceder a más opciones de entretenimiento desde Disney+ / Especial

¿Qué pasará con Disney+ y Hulu después de la integración?

La principal modificación será que Disney+ concentrará la experiencia de ambas plataformas dentro de una misma aplicación, permitiendo que los usuarios encuentren diferentes categorías de entretenimiento en un entorno unificado. Esta decisión forma parte de una estrategia más amplia para conectar los servicios digitales de Disney y mejorar la experiencia de navegación.

Actualmente, Disney cuenta con diferentes marcas y franquicias que abarcan películas, series, documentales, producciones originales y contenidos dirigidos a distintos públicos. Con la integración, la compañía busca que esa variedad sea más fácil de explorar y que los suscriptores puedan descubrir títulos relacionados con sus intereses sin abandonar la aplicación principal.

Sin embargo, esto no significa que todos los contenidos vayan a estar incluidos automáticamente en cualquier suscripción. La disponibilidad dependerá de los derechos de distribución, el país y las condiciones comerciales de cada servicio, aspectos sobre los que Disney todavía no ha ofrecido información detallada para esta nueva etapa.

Disney no ha confirmado cambios de precio relacionados con la integración de Hulu / Magnific

¿Disney+ y Hulu tendrán un nuevo precio en México?

Una de las principales dudas entre los suscriptores es si la integración de Disney+ y Hulu provocará un aumento en el costo de las mensualidades o la creación de nuevos paquetes de entretenimiento. Sin embargo, Disney no anunció modificaciones específicas de precios como parte de la información presentada el 17 de noviembre.

La compañía tampoco detalló si los usuarios deberán cambiar su tipo de suscripción, contratar algún paquete adicional o realizar un procedimiento especial para acceder a las nuevas funciones. Por lo tanto, no es posible afirmar que la integración implicará automáticamente un incremento en el precio del servicio.

En el caso de México, será necesario esperar los anuncios correspondientes al mercado nacional, ya que los catálogos y las condiciones comerciales pueden variar entre regiones. La unificación de las aplicaciones tampoco garantiza que todas las producciones disponibles en otros países puedan verse con una suscripción mexicana.

¿Qué nuevas funciones llegarán a Disney+ en diciembre?

Además de reunir las experiencias de Disney+ y Hulu, la compañía adelantó que su plataforma contará con opciones de televisión en vivo y determinados complementos premium, con los que pretende ampliar las alternativas de entretenimiento disponibles para los suscriptores.

La incorporación de estas funciones representa una apuesta por convertir Disney+ en un servicio más completo, donde los usuarios puedan acceder a diferentes formatos de contenido desde un mismo lugar. Esto permitiría combinar la experiencia tradicional de películas y series bajo demanda con otras opciones de programación.

¿Por qué Disney decidió unir sus plataformas de streaming?

La integración de Disney+ y Hulu responde a una estrategia comercial con la que The Walt Disney Company busca fortalecer su presencia en el mercado del entretenimiento digital, donde las plataformas compiten constantemente por atraer nuevos usuarios y conservar a quienes ya pagan una suscripción.

De acuerdo con el reporte financiero, la compañía considera que conectar sus servicios dentro de un solo ecosistema puede facilitar el descubrimiento de contenidos, aumentar la interacción con sus diferentes marcas y ofrecer una experiencia más atractiva para los consumidores.

Uno de los objetivos es reducir las cancelaciones de suscripciones, fenómeno conocido dentro de la industria como churn. Este comportamiento ocurre cuando los usuarios deciden abandonar un servicio, ya sea por su precio, la falta de contenidos de su interés o porque prefieren contratar temporalmente otras plataformas.

Al concentrar una mayor variedad de entretenimiento en Disney+, la empresa espera que sus suscriptores encuentren más razones para permanecer activos y utilizar la aplicación con mayor frecuencia.

La compañía también busca aprovechar sus inversiones en tecnología para mejorar el funcionamiento de sus servicios y simplificar la manera en que administra su oferta digital.

Disney reporta crecimiento en su negocio de streaming

El anuncio de la integración llega acompañado de resultados positivos para el negocio de entretenimiento digital de Disney. En su informe del cuarto trimestre fiscal de 2026, la empresa reportó que los ingresos de su segmento de video bajo demanda por suscripción aumentaron 19%, hasta alcanzar aproximadamente 6 mil 100 millones de dólares.

Este crecimiento refleja la importancia que el streaming mantiene dentro de la estrategia de la compañía, que continúa invirtiendo en producciones originales, tecnología y nuevas herramientas para mejorar la experiencia de los usuarios.

La unificación de Disney+ y Hulu representa uno de los proyectos más relevantes de esta etapa, ya que busca aprovechar el alcance de ambas marcas y construir una oferta digital más conectada.