Y también contempla una reducción de hasta 20% en los costos de algunas áreas / FB: @Disney

El gigante del entretenimiento analiza una reestructuración que contempla posibles despidos

Disney podría enfrentar una nueva etapa de recortes de personal como parte de una estrategia para reducir gastos y reorganizar sus operaciones. La compañía estadounidense analiza la posibilidad de eliminar miles de puestos de trabajo, mientras algunos de sus directivos habrían recibido instrucciones de buscar ahorros anuales de hasta 20% en los costos, de acuerdo con información difundida por Bloomberg News.

La posible reestructuración ocurre en un momento de importantes transformaciones para la industria del entretenimiento, donde el crecimiento de las plataformas digitales, los cambios en los hábitos de consumo y el avance de la inteligencia artificial han obligado a las grandes compañías a revisar sus modelos de negocio. Aunque todavía no existe una cifra oficial de trabajadores afectados, la información ha generado incertidumbre sobre el futuro laboral dentro de una de las empresas más importantes del sector.

Disney podría enfrentar una nueva etapa de recortes de personal / FB: @Disney

¿Por qué Disney analiza despedir a miles de empleados?

De acuerdo con el reporte de Bloomberg, la compañía busca mejorar su eficiencia financiera mediante una reorganización que permitiría disminuir gastos en diferentes divisiones. La iniciativa se desarrolla bajo la dirección de Josh D'Amaro, quien enfrenta el desafío de fortalecer los negocios tradicionales de Disney mientras impulsa nuevas inversiones en tecnología y entretenimiento.

Entre los factores que han complicado el panorama de la empresa se encuentran la competencia de las plataformas de streaming, el desempeño de algunas producciones cinematográficas y los cambios en la asistencia internacional a sus parques temáticos. A estos retos se suma la expansión de herramientas de inteligencia artificial, que están transformando los procesos de producción, distribución y consumo de contenidos audiovisuales.

La empresa también debe encontrar un equilibrio entre mantener sus operaciones actuales y destinar recursos a proyectos que puedan generar crecimiento durante los próximos años. Por ello, parte de la estrategia consistiría en reducir gastos en determinadas áreas para financiar inversiones consideradas prioritarias.

Sin embargo, Disney no ha confirmado públicamente el número de posibles despidos ni ha anunciado un calendario oficial para implementar los recortes, por lo que la información debe considerarse como una propuesta de reorganización que todavía se encuentra bajo evaluación.

Algunos de sus directivos habrían recibido instrucciones de buscar ahorros anuales de hasta 20% / FB: @Disney

¿Cuántos empleados podría despedir Disney?

Aunque el reporte menciona que miles de trabajadores podrían verse afectados, hasta ahora no se ha especificado cuántas plazas serían eliminadas ni qué departamentos concentrarían la mayor cantidad de recortes.

Según los datos correspondientes al cierre del ejercicio fiscal de 2025, Disney contaba con aproximadamente 231 mil empleados en sus distintas operaciones, que incluyen estudios cinematográficos, plataformas digitales, parques de diversiones, hoteles, cruceros y otras unidades de negocio.

La posible reducción de personal no necesariamente se aplicaría de manera uniforme. Algunas divisiones podrían enfrentar ajustes más importantes que otras, dependiendo de sus resultados financieros y de las prioridades establecidas por la administración.

El objetivo de ahorro de 20% mencionado en el reporte tampoco significa que Disney planee despedir a una quinta parte de sus trabajadores, ya que la reducción de costos puede incluir diferentes medidas administrativas, operativas y presupuestales, además de posibles recortes de personal.

La reestructuración ocurre en un momento de importantes transformaciones para el entretenimiento / FB: @Disney

Disney ya había realizado miles de despidos en años anteriores

La posibilidad de nuevos recortes forma parte de una tendencia que la compañía ha mantenido durante los últimos años. Bajo la administración del anterior director ejecutivo, Bob Iger, Disney implementó diferentes medidas para disminuir gastos y mejorar su rentabilidad.

Uno de los ajustes más importantes ocurrió en 2023, cuando la empresa anunció la eliminación de aproximadamente 7 mil puestos de trabajo, como parte de un programa que buscaba generar ahorros cercanos a 5 mil 500 millones de dólares.

Posteriormente, la compañía continuó realizando reducciones de personal en diferentes áreas. Durante 2025 se reportaron varios cientos de despidos, mientras que en abril se registró otro ajuste cercano a mil trabajadores, de acuerdo con los antecedentes incluidos en la información difundida.

Además, Reuters informó en septiembre sobre la eliminación de varios cientos de empleos en las divisiones de recursos humanos y tecnología, lo que reflejó la continuidad de los esfuerzos de la empresa por reorganizar sus operaciones.