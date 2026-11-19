Hoy No Circula 19 de noviembre: ¡Que no te agarren desprevenido! Estos autos descansan el jueves

Automovilistas deberán revisar las restricciones del Hoy No Circula para este jueves 19 de noviembre. / iStock

Si tienes pensado utilizar tu automóvil este jueves, revisa las restricciones vehiculares y evita contratiempos en tus traslados

Los automóviles con engomado verde, terminación de placas 1 y 2 y holograma 1 y 2 no podrán circular este jueves 19 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), como parte del programa Hoy No Circula.

La restricción vehicular estará vigente de 5:00 a 22:00 horas, por lo que los automovilistas deberán tomar precauciones para evitar multas y afectaciones en sus traslados.

De acuerdo con la información disponible, el programa opera en condiciones normales y no hay Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental.

Los autos con engomado verde deberán respetar las restricciones vehiculares de este jueves. / iStock

¿Qué autos no circulan este jueves 19 de noviembre?

Para este jueves, las restricciones del Hoy No Circula corresponden a los siguientes vehículos: Engomado: verde.

Terminación de placas: 1 y 2.

Holograma: 1 y 2.

Horario: de 5:00 a 22:00 horas. Los automóviles con holograma 0 y 00 pueden circular sin restricciones por este programa, al igual que los vehículos exentos.

En el caso de los automóviles con placas foráneas, también deben considerar las restricciones correspondientes: de lunes a viernes no pueden circular de 5:00 a 11:00 horas, independientemente de la terminación de su matrícula.

Los vehículos con placas terminación 1 y 2 y holograma 1 o 2 deberán descansar este jueves./ SSC

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

En el Estado de México, el programa se aplica en municipios de las zonas metropolitanas del Valle de México, Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco. Entre los municipios donde opera se encuentran: Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco También contempla municipios de las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco, de acuerdo con las disposiciones ambientales del Estado de México. En la CDMX, la medida aplica en las 16 alcaldías.

¿Hay Doble Hoy No Circula este jueves?

No. Hasta la información disponible, el programa opera de manera habitual y no se ha reportado una contingencia ambiental que active el Doble Hoy No Circula para este jueves 19 de noviembre.

Sin embargo, los automovilistas deben mantenerse atentos a los avisos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), ya que las restricciones pueden modificarse si empeora la calidad del aire.