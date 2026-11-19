Toño Mauri fue hospitalizado de emergencia: ¿qué le pasó y cómo está de salud?

A casi seis años de su doble trasplante, habló sobre su recuperación y los momentos difíciles que vivió / Especial

El actor reveló que permaneció seis días internado debido a una neumonía relacionada con un microorganismo detectado en sus pulmones

La salud de Toño Mauri volvió a generar preocupación después de que el actor mexicano revelara que recientemente tuvo que ser hospitalizado durante seis días debido a una neumonía que representó un riesgo importante por sus antecedentes médicos. El también cantante explicó que la complicación estuvo relacionada con un microorganismo que permanece en sus pulmones desde hace aproximadamente dos años y medio, cuando presentó una infección que, según su relato, se originó después de consumir agua contaminada.

Durante una entrevista para el programa Sale el Sol, Mauri compartió que su ingreso al hospital no solamente significó enfrentar una nueva enfermedad respiratoria, sino también revivir algunos de los episodios más complicados de su vida. El actor recibió un doble trasplante de pulmón en diciembre de 2020, después de sufrir graves complicaciones de salud, por lo que cualquier infección respiratoria requiere especial atención médica debido al tratamiento que recibe para evitar el rechazo de los órganos trasplantados.

Aunque reconoció que atravesó momentos difíciles, Toño Mauri aseguró que los médicos detectaron la neumonía a tiempo y destacó que actualmente se encuentra contento y agradecido por su estado de salud. Además, compartió que se prepara para celebrar un nuevo aniversario de su trasplante y que atraviesa una etapa especial junto a su familia por el nacimiento de uno de sus nietos y la próxima llegada de otro.

Toño Mauri reveló que estuvo hospitalizado durante seis días por una neumonía / IG: @antonio.mauri

¿Qué le pasó a Toño Mauri y por qué fue hospitalizado?

El actor explicó que tuvo que permanecer internado prácticamente una semana después de presentar una neumonía. Para Mauri, regresar al hospital representa una experiencia especialmente complicada, debido a que los tratamientos y procedimientos médicos le recuerdan las dificultades que enfrentó durante su proceso de recuperación tras el doble trasplante pulmonar.

En la conversación con Sale el Sol, reconoció que incluso procedimientos habituales, como la colocación de suero o la administración de antibióticos, pueden provocarle una reacción emocional relacionada con sus hospitalizaciones anteriores.

“Estuve seis días, estuve una semana completa, que para mí cada vez que entro al hospital es una odisea, porque me empiezan a venir obviamente los recuerdos de todo lo que ha pasado, entonces mi cuerpo, pues ya tiene ese trauma. Desde que me ponen el suero, desde que me ponen los antibióticos, pues yo empiezo a reaccionar de otra manera”, compartió.

Mauri señaló que el diagnóstico de neumonía encendió las alertas por tratarse de una enfermedad respiratoria que puede tener consecuencias importantes en personas con antecedentes de trasplante pulmonar. Sin embargo, destacó que recibió atención oportuna y agradeció el trabajo del equipo médico que estuvo a cargo de su tratamiento.

“Lo detectamos a tiempo, pero sí llegué ya con neumonía hospital, tú sabes que la neumonía es lo más peligroso para nosotros, pero los doctores muy bien, la verdad es que, bueno, y obviamente Dios que no me suelta, no, la verdad es que me quieren mucho porque ya van varias”, expresó.

El actor enfrentó una nueva complicación respiratoria tras su doble trasplante de pulmón / Especial

¿Qué bacteria afectó los pulmones de Toño Mauri?

Uno de los aspectos que más llamó la atención de sus declaraciones fue que la infección estaría relacionada con un microorganismo que le detectaron hace aproximadamente dos años y medio, después de consumir agua contaminada.

Según explicó, en aquella ocasión tuvo que someterse a un tratamiento prolongado que duró alrededor de un año. Aunque los medicamentos permitieron controlar la infección, Mauri aseguró que el microorganismo no desapareció completamente de su organismo y que permaneció inactivo hasta provocar una nueva complicación.

“A mí hace dos años y medio fue cuando me lo detectaron por primera vez, fue un tratamiento muy largo, duró un año todo el tratamiento y de alguna manera se erradica, pero no se muere, es un hongo, una bacteria que se queda ahí dormida y puede volver a despertar, que fue el caso de ahorita”, relató.

¿Por qué una neumonía es más peligrosa para Toño Mauri?

Las personas que han recibido un trasplante de órganos necesitan medicamentos inmunosupresores para reducir el riesgo de que su organismo rechace el órgano recibido. Aunque este tratamiento es fundamental para conservar el funcionamiento del trasplante, también puede disminuir la capacidad del cuerpo para combatir ciertos microorganismos.

En el caso de Toño Mauri, esta situación requiere especial vigilancia porque recibió un doble trasplante de pulmón, por lo que las infecciones respiratorias representan una preocupación importante. Durante la entrevista, el actor explicó que las personas inmunocomprometidas pueden ser más susceptibles a infecciones causadas por diferentes microorganismos.

“Las personas que estamos inmunocomprometidas y tenemos que tener siempre las defensas muy abajo, somos más susceptibles a tomar esas bacterias, estos hongos”, señaló.

Mauri aseguró que los médicos detectaron la neumonía a tiempo / IG: @antonio.mauri

Mauri también compartió cómo vive el riesgo de desarrollar complicaciones respiratorias, incluso cuando se trata de enfermedades que para otras personas podrían resultar menos graves.

“Para todos los que tenemos un trasplante, alguna gripa, para nosotros es una pulmonía”, advirtió.

¿Cuál es el estado de salud actual de Toño Mauri?

Después de revelar los detalles de su hospitalización, Toño Mauri transmitió tranquilidad al hablar sobre su recuperación y aseguró que actualmente se encuentra bien. Aunque reconoció que la neumonía fue un episodio delicado, destacó que pudo recibir atención médica a tiempo y que se siente agradecido por continuar disfrutando de su familia.

El actor también compartió que atraviesa un momento de felicidad en su vida personal, pues recientemente nació su tercer nieto en Miami y se encuentra a la espera de la llegada de un cuarto integrante de la familia, hijo de Toño y Andrea.