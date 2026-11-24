El delantero de la Selección Mexicana se hizo presente con un doblete ante el Shabab Al-Ahli Dubai FC

Julián Quiñones volvió a brillar con luz propia, ahora con un doblete en el duelo entre Al-Qadisiya y Shabab Al-Ahli Dubai en la Jornada 5 de la Liga de Campeones de AFC para alcanzar 43 goles en este año.

La nueva cifra del delantero de la Selección Mexicana le ha permitido alcanzar la marca histórica que cosechó en 1989 por Hugo Sánchez en un año natural y que ningún mexicano había alcanzado en casi 40 años.

Julián Quiñones, jugador del Al Qadisiya, en festejo de gol en la Champions League AFC | @AlQadsiahEN

¿Cómo fue el doblete Quiñones ante el equipo de Jardine?

Al Qadisiya se impuso con un 5-1 sobre el Shabab Al-Ahli Dubai y dos de ellos fue conducto del naturalizado mexicano. Apenas a los dos minutos del compromiso, Quiñones se tuvo plena confianza y tras superar los tres cuartos de campo sacó un riflazo que sorprendió al arquero rival, Hamad Al-Meqbaali.

Julián Quiñones con su cuarto gol de la temporada | X: @AlQadsiahEN

El guardameta emiratí alcanzó a rozar el esférico, pero el disparo llevaba tal potencia que se coló por el ángulo superior derecho de la portería, en un claro error del meta.

Al 13' firmó su segunda anotación del día. Tras una larga conducción, Musab Al-Juwayr cedió para Tijjani Reijnders, cuyo disparo en un inicio se estrelló en el defensa. El rebote llegó de nuevo a los pies del neerlandés, quien no se llenó de balón y cedió para un mejor ubicado Quiñones para definir con un tiro raso y cruzado.

Cabe mencionar que, fue el segundo doblete consecutivo para Julián, quien también anotó dos veces en la victoria 0-5 el pasado fin de semana en la visita a Al Gharafa, igualmente en la Liga de Campeones de la AFC.

Julián Quiñones en el partido de Al-Qadisiya en la Liga de Campeones | X: @AlQadsiahEN

Los goles de Quiñones esta temporada

Con esas dos actuaciones, Quiñones llegó a seis goles en el torneo continental y está a dos Prince Ampem, de Shanghai Port, en la tabla de goleo, siendo uno de los destacados goleadores.

Asimismo llegó a 12 anotaciones en la Temporada 2026-26 con Al-Qadisiya, seis en liga y seis en Champions. Además, suma cinco partidos consecutivos marcando, con un total de siete goles y también con tres asistencias.