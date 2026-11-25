¿Santiago Sandoval a Europa? Esto tendrían que pagar los clubes interesados en el jugador de Chivas

El mediocampista del Rebaño se ha unido a sus compañeros que llaman la atención en el Viejo Continente

​Santiago Sandoval se ha convertido en un referente mexicano para Europa. Varios clubes internacionales han preguntado por el futbolista, pero ninguno ha puesto una oferta formal por el atacante del Rebaño Sagrado como para considerar que pronto jugará en el Viejo Continente.

​En su círculo cercano reconocen que equipos como el Dortmund, PSV, Porto e incluso Olympiacos han preguntado por él, pero solamente se trata de "contactos de información", reconoció a RÉCORD gente de su entorno, con lo cual desechan cualquier idea de que Sandoval salga del Guadalajara por el momento.

​Este medio pudo saber que Santiago tiene una cláusula de rescisión para emigrar a Europa menor a los 10 millones de dólares, lo que lo hace asequible para cualquier club europeo que apueste por la calidad y el talento a futuro de 'Santi', quien incluso ya ha sido convocado a la Selección Nacional.

Santiago Sandoval con la Selección Mexicana | IMAGO 7

​Sandoval tiene 19 años y en las últimas semanas se ha colocado en el radar de diversas instituciones de cara al mercado invernal de 2026-2027. Hasta ahora no existe una propuesta cerrada, pero sus representantes ya han sostenido acercamientos con directivas del Viejo Continente únicamente para ofrecerles información y que visualicen a futuro la posible inversión.

​Hace unas semanas, Sandoval recibió el reconocimiento del CIES Football Observatory, un estudio global que lo ubicó como el mejor mediocampista ofensivo menor de 20 años del mundo bajo presión (con una puntuación de 6.54, superando en ese rubro específico a prospectos como Josh King, del Fulham, a figuras consolidadas como Lamine Yamal e incluso a Gilberto Mora, quien se ubicó en la décima posición).