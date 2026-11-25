El delantero atraviesa una etapa complicada en su carrera y se desconoce qué pasará en el mercado de invierno

Santiago Giménez tuvo un prometedor inicio de su trayectoria en Europa e incluso se convirtió en referente de Feyenoord, cuya afición todavía lo recuerda con cariño y se lo hizo saber en el partido contra Porto este martes en Champions League. No obstante, tras su salida de neerlandés, la carrera del mexicano no ha despuntado y ahora su futuro es incierto de cara al mercado de invierno.

De acuerdo con Calcio Mercato, al interior del conjunto portugués analizan la posibilidad de finalizar anticipadamente el préstamo (originalmente con duración hasta junio de 2027). Lo anterior porque no están por completo satisfechos con el rendimiento del delantero, quien tampoco tiene cabida en AC Milan, dueño de su carta.

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Por ello, según el medio mencionado, en próximos días la representante del jugador, Rafaela Pimenta, se reunirá con el equipo de fichajes en próximos días para analizar la mejor manera de relanzar la carrera de un delantero. La fuente enfatizó que, más allá de la decisión, todo apunta a que habrá que buscarle un nuevo equipo a Giménez.

¿Por qué Porto no quiere mantener a Santiago Giménez?

Según Calcio Mercato, el acuerdo entre Milan y Porto fue de préstamo por un año con opción a compra, que podía ser obligatoria si se cumplían ciertas condiciones (clasificación a Champions League, cierta cantidad de goles y partidos disputados, etc.). Dicha cláusula era de 18 millones de euros, más dos millones en variables.

Santiago Giménez en lamento con Porto en Champions League | AFP

En ese contexto, Porto aceptó ante la baja de Samu. Sin embargo, el exjugador de Alavés se recuperó antes de lo previsto y con ello, Santiago ha quedado relegado como tercer delantero por detrás del español y de André Silva, a pesar de su titularidad este martes en la Jornada 5 de la Champions League en la visita a Feyenoord.

Además, el mismo medio aseguró que ha habido "algunos malentendidos" en lo que respecta a viajar para reporta con la Selección Mexicana. Ello, sumado a que 'Bebote' no termina por recuperar un estado físico óptimo, son factores que han afectado al mexicano en esta primera etapa con los Dragones.

Santiago Giménez celebrando su gol con el Porto | AFP

Los números de Santiago Giménez