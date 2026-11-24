¡Fidalgo vuelve a tener minutos en Champions! Real Betis vence al Slovan Bratislava con doblete del Cucho

El mediocampista mexicano ingresó en la segunda mitad y disputó 28 minutos en el triunfo de 2-0 del conjunto verdiblanco

El Real Betis consiguió una importante victoria como visitante al imponerse 2-0 al Slovan Bratislava, en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League. El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini resolvió el encuentro con un doblete de cabeza de Cucho Hernández, pero el partido también dejó una noticia para el futbol mexicano: Álvaro Fidalgo volvió a sumar minutos en el máximo torneo de clubes de Europa.

El mediocampista mexicano ingresó al terreno de juego al minuto 63, en sustitución de Isco, cuando el marcador ya favorecía a los verdiblancos por dos goles. Fidalgo disputó los últimos 28 minutos y aprovechó su oportunidad para participar en la circulación del balón y ayudar a mantener el control del encuentro.

Cucho Hernández marcó el camino del Betis en Bratislava

El equipo español tuvo algunas dificultades para encontrar espacios durante la primera parte, ante un Slovan Bratislava que apostó por mantenerse ordenado en defensa. Sin embargo, la insistencia del Betis tuvo recompensa al minuto 43, cuando Ángel Ortiz llegó hasta línea de fondo y mandó un centro que Cucho Hernández convirtió en gol con un remate de cabeza.

La ventaja permitió al conjunto de Pellegrini afrontar con mayor tranquilidad el complemento. Apenas al minuto 57, Isco cobró un tiro de esquina y el delantero colombiano volvió a imponerse por arriba para firmar el 2-0 y completar su doblete de la noche.

Con la diferencia de dos tantos, el técnico chileno comenzó a mover sus piezas y dio entrada a Fidalgo y Troy Parrott por Isco y Cucho Hernández, respectivamente.

Real Betis y Slovan Bratislava disputan con todo el balón en la Champions League | AP

¿Cómo le fue a Álvaro Fidalgo ante Slovan Bratislava?

El exjugador del América tuvo una participación precisa en el mediocampo. Durante sus 28 minutos sobre el terreno de juego, completó 37 de los 39 pases que intentó, para una efectividad del 95 por ciento, además de registrar 43 toques de balón.

El mexicano también tuvo un remate, dos recuperaciones y una intercepción. Aunque no consiguió marcar ni asistir, su ingreso permitió al Betis mantener la posesión y administrar la ventaja hasta el silbatazo final.