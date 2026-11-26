Águilas y Rayados se verán las caras este miércoles en Cuartos de Final

Rayados y América volverán a cruzarse en una Liguilla, una rivalidad que ha dejado capítulos memorables en el Estadio BBVA, escenario de grandes emociones, remontadas, goles de último minuto y hasta celebraciones de campeonato. A lo largo de los años, el Gigante de Acero ha sido testigo de enfrentamientos que quedaron marcados en la historia del futbol regiomontano, con cuatro duelos que destacan por su trascendencia.

Uno de los más recordados fue la Semifinal de Vuelta del Clausura 2016, cuando Monterrey protagonizó una noche de volteretas para imponerse 4-2 al América y sellar su pase a la Final. Después de caer 1-0 en la ida, los albiazules tenían la obligación de responder ante su afición y lo hicieron en un partido cargado de emociones, con Rogelio Funes Mori, Carlos Sánchez y Edwin Cardona, quien marcó un doblete, como protagonistas de una remontada que puso al BBVA a vibrar.

En la Final de Ida del Apertura 2019, el Gigante de Acero vivió una de sus noches más memorables ante América, cuando Rogelio Funes Mori se convirtió en protagonista al marcar una espectacular chilena al minuto 92, con la que Rayados selló el triunfo 2-1 sobre las Águilas. La anotación, que quedó inmortalizada entre los goles más emblemáticos del estadio BBVA, le dio ventaja a Monterrey en la serie y se convirtió en uno de los momentos que definieron el camino hacia el campeonato albiazul.

Rogelio Funes Mori rematando de chilena en la Final ante América | IMAGO7

La siguiente gran cita llegó en 2021, cuando Rayados y América disputaron la Final de la Liga de Campeones de la Concacaf a partido único en el BBVA. El 28 de octubre, el conjunto regiomontano se impuso 1-0 con anotación de Rogelio Funes Mori, en una noche que significó el quinto título internacional para Monterrey y el boleto al Mundial de Clubes.

El capítulo más reciente entre ambos en el Gigante de Acero dentro de una Final de Liga se escribió en el Apertura 2024. Rayados llegó obligado a remontar el 2-1 que había sufrido en la ida y, ante su gente, empató 1-1 con anotación de Johan Rojas. Sin embargo, el resultado no fue suficiente para cambiar la historia de la serie y América se llevó el campeonato con un global de 3-2, convirtiendo aquella noche en una dolorosa despedida para las aspiraciones albiazules de levantar el título. Rayados

Jugadores del América celebrando la obtención del título del Apertura 2024 I IMAGO7