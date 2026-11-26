Monterrey previo al juego de la Jornada 15 del Apertura 2026 | IMAGO7

Esteban Andrada no estará disponible para Matías Almeyda en la fase final del torneo

Los Rayados de Monterrey tendrán una baja importante para disputar la Liguilla del Apertura 2026, luego de que el guardameta Esteban Andrada no podrá estar disponible para la fase final del torneo.

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El arquero argentino será sometido a una cirugía en la rodilla derecha este jueves, procedimiento que lo dejará fuera de actividad durante lo que resta de la participación albiazul en el campeonato.

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Ante esta situación, Luis Cárdenas será el encargado de ocupar su lugar bajo los tres postes y defender el arco del Monterrey durante la Fiesta Grande.

De esta manera, Andrada no podrá acompañar al equipo en la búsqueda del título, independientemente de hasta dónde consiga avanzar Rayados en la Liguilla.

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La ausencia del guardameta representa un contratiempo para el conjunto regiomontano, que deberá afrontar la etapa más importante del torneo con Cárdenas como su primera opción en la portería.