¿Se pierde la Liguilla? Diego Rossi fuera de la convocatoria de Monterrey

El delantero uruguayo no estará disponible para el juego de Ida contra América

Rayados tendrá una ausencia más para el partido de Ida de los Cuartos de Final ante América, luego de que Diego Rossi quedara fuera de la convocatoria debido a un problema muscular.

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El atacante no estará disponible para el compromiso de hoy, por lo que se convierte en otra baja para el conjunto albiazul en un momento importante de la competencia.

Diego Rossi anotó y festejó con efusividad junto a Lucas Ocampos | MexSport

Sin embargo, su ausencia no está confirmada para el partido de vuelta, ya que dentro del club consideran que cuenta con condiciones para recuperarse y volver a estar disponible.

De esta manera, el cuerpo técnico esperará la evolución física del jugador durante los próximos días para determinar si podrá ser considerado para el siguiente encuentro.

Diego Rossi, futbolista de Rayados, en festejo de gol ante América | MEXSPORT

Por lo pronto, Matías Almeyda no contará con Esteban Andrada y ahora Diego Rossi para el primer capítulo de los cuartos de final en el Gigante de Acero ante América.