Ricardo Chávez fue expulsado, dejando a Rayados con 10 hombres por 80 minutos

Rayados se quedó con un hombre menos apenas al minuto 11 del partido ante América, correspondiente a los Cuartos de Final de Ida del Apertura 2026, luego de que Ricardo Chávez fuera expulsado por una fuerte entrada sobre Óscar Perea en el Gigante de Acero.

Así fue la jugada

La jugada se presentó en los primeros minutos del encuentro, cuando Chávez cometió una falta grave sobre el futbolista americanista. En primera instancia, el árbitro central, Víctor Cáceres, sancionó la acción con tarjeta amarilla, sin embargo, tras la intervención del VAR y la revisión de la jugada, modificó su decisión.

Árbitro expulsado a Ricardo Chávez en los Cuartos de Final ante América | MEXSPORT

Cáceres terminó mostrando la tarjeta roja directa al lateral albiazul, dejando al Monterrey con 10 jugadores desde muy temprano en el compromiso, en un escenario complicado para el equipo de Matías Almeyda, que afrontaba el primer capítulo de la eliminatoria en casa.