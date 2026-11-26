Rayados se quedó con un hombre menos apenas al minuto 11 del partido ante América, correspondiente a los Cuartos de Final de Ida del Apertura 2026, luego de que Ricardo Chávez fuera expulsado por una fuerte entrada sobre Óscar Perea en el Gigante de Acero.
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Así fue la jugada
La jugada se presentó en los primeros minutos del encuentro, cuando Chávez cometió una falta grave sobre el futbolista americanista. En primera instancia, el árbitro central, Víctor Cáceres, sancionó la acción con tarjeta amarilla, sin embargo, tras la intervención del VAR y la revisión de la jugada, modificó su decisión.
Cáceres terminó mostrando la tarjeta roja directa al lateral albiazul, dejando al Monterrey con 10 jugadores desde muy temprano en el compromiso, en un escenario complicado para el equipo de Matías Almeyda, que afrontaba el primer capítulo de la eliminatoria en casa.
Con la expulsión de Ricardo Chávez, Rayados tuvo que reorganizar su esquema y afrontar el resto del partido en inferioridad numérica, ante un América que buscaría aprovechar la ventaja de un hombre para tomar la iniciativa en la serie.