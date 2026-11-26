Brian Rodríguez regresa con América ¿cuáles son sus números en el Apertura 2026?

Brian Rodríguez en el partido de Cuartos de Final ante Monterrey | MEXSPORT

El delantero uruguayo regresó con su equipos tras perderse tres partidos

Brian Rodríguez reapareció con América después de casi un mes. El Rayito volvió a jugar con las Águilas tras ingresar de cambio en el segundo tiempo de los Cuartos de Final de Ida contra Monterrey.

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El extremo uruguayo se recuperó de una lesión muscular y volvió a disputar un partido con el conjunto azulcrema después de haberse perdido tres encuentros consecutivos. El último partido que jugó fue el 28 de octubre ante Xolos ingresando de cambio.

El jugador se perdió los partidos ante Toluca, Pumas y Tigres. Se reincorporó al parejo del equipo apenas este lunes, pero Guillermo Almada decidió darle minutos en la segunda mitad.

Brian Rodríguez es la ausencia más destacada para los de Coapa | imago7

De esta forma, el jugador más desequilibrante del América y el tercer máximo goleador del equipo reapareció para una fase decisiva, en la que las Águilas buscan aprovechar el jugador menos que tiene Monterrey en la ida de los Cuartos de Final.

Brian ha disputado 11 encuentros de fase regular, siete de ellos como titular, en los que marcó cinco goles y puso tres asistencias. Además, fue el jugador que más tiros a puerta realizó, con 19.