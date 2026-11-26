El portero de Rayados tuvo ocho atajadas evitando la derrota de su equipo

Rayados y América no se hicieron daño en el duelo de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026, luego de empatar sin goles en el Estadio BBVA, en un partido donde el Monterrey tuvo que afrontar gran parte del encuentro con un hombre menos tras la expulsión de Ricardo Chávez al minuto 11, pero Luis Cárdenas tuvo una actuación estelar para mantener a su equipo con vida en la serie.

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El conjunto azulcrema avisó desde los primeros minutos. Al seis, Érick Sánchez sacó un disparo de tres dedos desde las inmediaciones de la media luna, pero el balón pasó por un costado de la portería. Cinco minutos después, Ricardo Chávez fue expulsado luego de cometer una falta sobre Óscar Perea. En primera instancia, el árbitro Víctor Cáceres mostró la tarjeta amarilla, pero tras revisar la jugada en el VAR cambió su decisión y señaló la roja.

Árbitro expulsado a Ricardo Chávez en los Cuartos de Final ante América | MEXSPORT

Con la superioridad numérica, América comenzó a insistir frente al arco albiazul. Al 24, Érick Sánchez volvió a probar desde fuera del área, pero Luis Cárdenas respondió con una atajada. Al 36, Alejandro Zendejas intentó desde la media luna, aunque nuevamente el guardameta de Rayados evitó el gol. Antes del descanso, al 42, Óscar Perea disparó desde larga distancia, el balón fue desviado por Orbelín Pineda y terminó con otra intervención de Cárdenas, para mantener el empate al medio tiempo.

En la segunda parte, las Águilas continuaron buscando romper el cero. Al 55, Alejandro Zendejas quedó mano a mano con Luis Cárdenas, pero el arquero regiomontano volvió a ganar el duelo. Al 67, Miguel Borja tuvo otra oportunidad frente al guardameta albiazul, quien respondió nuevamente para evitar la caída de su arco.

Luis Cárdenas tras desviar un remate de Zendejas en el juego de Cuartos de Final | MEXSPORT

Rayados también tuvo una oportunidad de marcar pese a jugar con diez futbolistas. Al 72, Fidel Ambriz sacó un disparo desde las inmediaciones de la media luna, pero Rodolfo Cota respondió con una atajada para mantener el cero en la portería americanista. El encuentro terminó sin goles, dejando abierta la eliminatoria para el partido de vuelta.

La serie se definirá el próximo sábado a las 21:10 horas en el Estadio Banorte, donde Rayados y América buscarán el boleto a las semifinales tras dejar todo por decidir en el primer capítulo de la eliminatoria.