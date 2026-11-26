Guillermo Almada consideró que América hizo un buen partido ante Rayados en el duelo de Ida de los Cuartos de Final, aunque lamentó que las Águilas no lograran capitalizar las oportunidades que generaron en el Gigante de Acero, por lo que la eliminatoria quedó abierta de cara a los siguientes 90 minutos.
El estratega azulcrema destacó el protagonismo que tuvo su equipo durante el encuentro, incluso después de que Monterrey se quedara con un hombre menos, aunque reconoció que les faltó mayor claridad en el último tercio para reflejar su dominio en el marcador.
Bueno, deja la llave abierta para los próximos 90 minutos. Creo que hicimos un muy buen partido, creamos varias situaciones de gol, hicimos al arquero figura, sacó varias, algunas pasaron cerca, quizás en algún momento precisamos más claridad, el partido se hizo muy cortado también, eso no nos favoreció en la intensidad, pero bueno como dije al principio quedan 90 minutos decisivos todavía para que deja la llave abierta y con buena posibilidad para los dos.”
Almada rechazó que la superioridad numérica haya sido un factor que le regalara el protagonismo al América, pues aseguró que desde el arranque buscaron imponer condiciones y generar peligro en la portería regiomontana, aunque les faltó el último toque para concretar sus oportunidades.
Si me dices no llegamos al arco, no pasamos la mitad de la cancha, pero tuvimos el protagonismo del principio y se quedaron con diez. Fue alguna situación que nosotros generamos, No porque nos regalaron absolutamente nada, en definitiva lo que nos faltó fue el puntillazo final y vuelvo a insistir, quizás en algunos momentos nos faltó claridad para generar más situación.”
Finalmente, el técnico confió en que sus delanteros aparecerán en los momentos decisivos de la eliminatoria, respaldado por la producción ofensiva que tuvo América durante el torneo, por lo que no consideró preocupante la falta de contundencia mostrada en el primer capítulo ante Rayados.
Bueno, no me cabe ninguna duda que van a aparecer en los momentos decisivos (los atacantes), fuimos el que marcamos más goles en el torneo y ellos prácticamente se repartieron una cantidad de goles a lo largo del mismo, así que lo que me preocuparía es que no hubiéramos generado situaciones, generamos, tuvimos la valentía, fuimos a buscar, tuvimos el control, tratamos de ir por adentro, por afuera, bueno, insistir, a veces la pelota no quiere entrar y también el arquero del rival juega.”