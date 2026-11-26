Bueno, no me cabe ninguna duda que van a aparecer en los momentos decisivos (los atacantes), fuimos el que marcamos más goles en el torneo y ellos prácticamente se repartieron una cantidad de goles a lo largo del mismo, así que lo que me preocuparía es que no hubiéramos generado situaciones, generamos, tuvimos la valentía, fuimos a buscar, tuvimos el control, tratamos de ir por adentro, por afuera, bueno, insistir, a veces la pelota no quiere entrar y también el arquero del rival juega.”