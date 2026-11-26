Hernán Crespo reconoce la jerarquía de Toluca, pero lanza un mensaje antes de la vuelta

Hernán Crespo abandona el estadio de Toluca al finalizar el duelo | Mexsport

El técnico rojinegro aceptó que las individualidades de los Diablos Rojos marcaron la diferencia en la ida de los cuartos de final, aunque mantiene la confianza en que Atlas pueda remontar los dos goles de desventaja en el Estadio Jalisco

Hernán Crespo, entrenador del Atlas, reconoció la jerarquía de Toluca después de la derrota rojinegra por 2-0 en el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026. El estratega argentino consideró que su equipo tuvo un buen primer tiempo, pero señaló que las individualidades del conjunto escarlata terminaron marcando la diferencia.

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El técnico destacó especialmente la anotación de Helinho, quien abrió el marcador con un potente disparo de larga distancia y posteriormente convirtió un penalti para firmar su doblete. Para Crespo, la calidad del brasileño y el peso del plantel mexiquense fueron determinantes en el resultado.

“Más allá de todo, considero que hicimos un buen primer tiempo, nos rendimos ante un golazo de Helinho. El segundo tiempo el Turco tuvo que modificar porque no la estaba pasando bien y, gracias a su jerarquía, ganaron el partido”, expresó en conferencia de prensa.

Toluca vs Atlas Cuartos de Final Apertura 2026 | MEXSPORT

Asimismo, el entrenador rojinegro reconoció la capacidad de los Diablos Rojos, a quienes consideró un rival de gran nivel por los títulos conseguidos y su próximo compromiso internacional.

Una genialidad de ellos, que son un gran equipo. Van a ir a la Intercontinental. Es normal que estas cosas pasen, el equipo se comportó bien

Atlas confía en remontar en el Jalisco

Jesús Gallardo y Helinho tras gol de Toluca vs Atlas | IMAGO7

Pese a la desventaja de dos goles, Crespo aseguró que su equipo mantiene la confianza para buscar la clasificación en el encuentro de vuelta. El estratega pidió recuperar fuerzas y concentrarse en el siguiente compromiso, donde necesitarán una actuación contundente ante su afición.