Hernán Crespo, entrenador del Atlas, reconoció la jerarquía de Toluca después de la derrota rojinegra por 2-0 en el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026. El estratega argentino consideró que su equipo tuvo un buen primer tiempo, pero señaló que las individualidades del conjunto escarlata terminaron marcando la diferencia.
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El técnico destacó especialmente la anotación de Helinho, quien abrió el marcador con un potente disparo de larga distancia y posteriormente convirtió un penalti para firmar su doblete. Para Crespo, la calidad del brasileño y el peso del plantel mexiquense fueron determinantes en el resultado.
“Más allá de todo, considero que hicimos un buen primer tiempo, nos rendimos ante un golazo de Helinho. El segundo tiempo el Turco tuvo que modificar porque no la estaba pasando bien y, gracias a su jerarquía, ganaron el partido”, expresó en conferencia de prensa.
Asimismo, el entrenador rojinegro reconoció la capacidad de los Diablos Rojos, a quienes consideró un rival de gran nivel por los títulos conseguidos y su próximo compromiso internacional.
Una genialidad de ellos, que son un gran equipo. Van a ir a la Intercontinental. Es normal que estas cosas pasen, el equipo se comportó bien
Atlas confía en remontar en el Jalisco
Pese a la desventaja de dos goles, Crespo aseguró que su equipo mantiene la confianza para buscar la clasificación en el encuentro de vuelta. El estratega pidió recuperar fuerzas y concentrarse en el siguiente compromiso, donde necesitarán una actuación contundente ante su afición.
“Ahora toca recuperar fuerzas y jugar. Es una realidad, estamos jugando contra el último campeón de prácticamente todo. Nosotros estamos compitiendo, haciendo un gran semestre y ahora al Jalisco a recuperar la serie”, concluyó.