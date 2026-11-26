¡Doblete de Helinho! Toluca pone contra las cuerdas al Atlas en el Nemesio Diez

El brasileño marcó desde fuera del área y convirtió un penalti para colocar el 2-0 en la ida de los Cuartos de Final

Toluca aprovechó su localía y tomó una ventaja de 2-0 sobre Atlas en el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026, debido a que Helinho se convirtió en el protagonista de la noche al marcar un doblete, con el que los dirigidos por Antonio Mohamed pusieron contra las cuerdas al conjunto de Hernán Crespo.

Después de abrir el marcador al minuto 15 con un espectacular zurdazo desde fuera del área, el brasileño volvió a aparecer en el complemento. Al 50', Paulinho recibió un contacto dentro del área por parte de Adonis Frías y el árbitro acudió al VAR para revisar la acción. Tras la revisión, se señaló penalti a favor de los escarlatas.

Helinho tomó la responsabilidad desde los once pasos y, al minuto 54, ejecutó con potencia hacia el costado derecho. Aunque Camilo Vargas alcanzó a tocar el balón, no consiguió evitar el segundo tanto de los locales.

Toluca vs Atlas Cuartos de Final Apertura 2026 | MEXSPORT

Toluca no dejó de buscar el tercero

Con la ventaja a su favor, los Diablos mantuvieron la presión y estuvieron cerca de ampliar todavía más la diferencia. Paulinho tuvo varias oportunidades frente al arco, pero no logró concretar. La más clara llegó al minuto 67, cuando conectó de cabeza un centro de Helinho que terminó estrellándose en el travesaño.

Mohamed también movió sus piezas para mantener la intensidad ofensiva. Fernando Arce y Federico Viñas ingresaron por Alexis Vega y Paulinho, mientras que Jorge Díaz entró en lugar del propio Helinho, quien abandonó el terreno de juego entre aplausos.

Helinho tras anotar gol con Toluca en los cuartos de Final del Apertura 2026 | MEXSPORT

Atlas buscó reaccionar, pero no encuentra respuestas

Por su parte, los rojinegros intentaron modificar su funcionamiento con los ingresos de Ryan Mmaee, Arturo González, Jorge Rodríguez, Rivaldo Lozano y Víctor Ríos. Incluso, Ponchito González probó desde larga distancia, aunque sin conseguir acercar a su equipo en el marcador.

La situación se complicó para los visitantes, que no lograron encontrar continuidad en el último tercio y continuaron sufriendo ante las llegadas escarlatas.