Jugadores de León no confiaban avanzar a Liguilla y ahora ponen a la venta sus boletos para concierto de Beéle

Fernando Beltrán, Juan Guevara y Diber Cambindo habrían hecho planes para disfrutar del concierto del cantante colombiano, pero la clasificación de León cambió sus planes

Tres jugadores del León se encuentran en medio de una situación que llamó la atención de los aficionados, estos son Fernando Beltrán, Juan Guevara y Diber Cambindo, quienes están ofreciendo sus boletos para el concierto de Beéle, luego de que los planes se vieron afectados por su compromisos con el equipo.

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Los jugadores de León tuvieron que cambiar sus planes por la Liguilla

Fernando Beltrán intenta robar un balón | Imago7

Los futbolistas tenían contemplado asistir al espectáculo del colombiano, quien se presentó este miércoles 25 de noviembre en León como parte de su gira Borondo Tour. Sin embargo, el equipo esmeralda avanzó a la Liguilla, por lo que los jugadores no pudieron asistir. Los Esmeraldas se encuentran concentrados para jugar este jueves en casa ante Cruz Azul.

La anécdota despertó curiosidad entre los aficionados, pues la venta de las entradas alimentó la teoría de que los futbolistas no tenían contemplado llegar hasta estas instancias de la competencia y por eso habían organizado una salida entre amigos.

Diber Cambindo protesta una jugada dudosa | Imago7

Las redes sociales reaccionan al curioso caso de los esmeraldas

Fernando Beltrán, Juan Guevara y Diber Cambindo se convirtieron en protagonistas de comentarios y reacciones en redes sociales, donde los usuarios tomaron con humor que ahora tengan que vender sus boletos.