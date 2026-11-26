Tigres pierde otra opción para su banquillo, ¿Quién queda en la carrera por dirigir al equipo?

Guillermo Barros Schelotto con su hermano Gustavo en la banca de Velez | Especial

Guillermo Barros Schelotto se alejaría de la posibilidad de llegar a Monterrey y tendría encaminada su renovación con Vélez Sarsfield

Tigres se quedará sin otra de sus opciones para ocupar el banquillo de cara al Clausura 2027, pues Guillermo Barros Schelotto no llegaría a la institución felina y todo apunta a que continuará al frente de Vélez Sarsfield, con una renovación de contrato en puerta.

El estratega argentino, quien figuraba entre las alternativas de los universitarios para tomar las riendas del equipo, estaría encaminando su continuidad con el conjunto de Liniers, donde su vínculo contractual termina en diciembre, pero la intención sería extenderlo para mantenerse al frente del proyecto.

Guillermo Barros Schelotto ya no sería opción para Tigres | Especial

La reestructuración directiva complica la búsqueda de Tigres

Además, la decisión del ‘Mellizo’ de no llegar a Monterrey estaría relacionada con la situación interna que atraviesa Tigres, principalmente por la falta de una estructura directiva definida, luego de las recientes salidas de Carlos Emilio González y Carlos Valenzuela, quien dejó la vicepresidencia ejecutiva del club.

Édgar Joshimar Villavicencio en su debut con Tigres | IMAGO7

La incertidumbre en la dirigencia auriazul ha complicado la búsqueda del nuevo entrenador, pues los movimientos al interior de la institución han dejado a Víctor Manuel Vucetich como una de las figuras que actualmente encabezan las decisiones deportivas, mientras el club sigue sin definir quién ocupará la presidencia.

De esta manera, Guillermo Barros Schelotto se suma a las opciones que se le han escapado a Tigres en las últimas semanas, pues anteriormente Óscar Pareja y Fernando Ortiz también figuraron entre los candidatos para dirigir a los felinos.

Guillermo Barros Schelotto, entrenador argentino | MEXSPORT