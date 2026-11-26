Helinho tras anotar gol con Toluca en los cuartos de Final del Apertura 2026 | MEXSPORT

El brasileño sorprendió a Camilo Vargas con un potente zurdazo de larga distancia para adelantar a los Diablos

Toluca no tardó en hacerse presente en los Cuartos de Final del Apertura 2026, debido a que los Diablos Rojos tomaron la ventaja ante Atlas gracias a una genialidad de Helinho, quien sorprendió a Camilo Vargas con un disparo de larga distancia para colocar el 1-0 en el Estadio Nemesio Diez.

El conjunto dirigido por Antonio Mohamed comenzó el encuentro con una postura ofensiva, presionando desde los primeros minutos y buscando generar peligro por las bandas. Aunque los rojinegros intentaron mantenerse compactos en defensa, la insistencia escarlata terminó por dar resultados.

Jesús Gallardo y Helinho tras gol de Toluca vs Atlas | IMAGO7

Al minuto 14, Helinho recibió el balón, realizó un recorte y sacó un potente zurdazo desde fuera del área. El brasileño conectó el esférico con dirección al ángulo derecho, dejando sin posibilidades al guardameta colombiano y desatando la celebración de la afición mexiquense.

La anotación reflejó el dominio inicial de Toluca, que ya había generado aproximaciones mediante Franco Romero, quien intentó desde el borde del área al minuto 10, pero encontró el bloqueo de la defensa visitante.

Helinho y Paulinho celebrando gol de Toluca vs Atlas | IMAGO7

Atlas, con problemas en defensa

Los rojinegros llegaron a esta eliminatoria después de recibir 33 goles en la fase regular, cifra que los colocó entre las defensivas más vulnerables del campeonato. Esa fragilidad volvió a quedar expuesta ante la presión y las llegadas del conjunto escarlata.

Después del gol, Toluca mantuvo la iniciativa y estuvo cerca de ampliar la ventaja con Paulinho, quien tuvo una oportunidad para marcar el segundo, aunque no consiguió darle dirección a su remate.