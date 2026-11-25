La Sub-21 terminó como líder de su campeonato y disputará los cuartos de final, mientras que los equipos Sub-17 y Sub-15 buscan su boleto a la final

Toluca también busca hacer historia desde sus fuerzas básicas, ya que mientras el primer equipo se encuentra en la pelea por el título del Apertura 2026, las categorías juveniles de los Diablos Rojos atraviesan una etapa importante del torneo, con tres representativos instalados en las fases decisivas.

La Sub-17 y la Sub-15 disputan las semifinales del campeonato. El equipo Sub-17 se enfrenta a Pumas, mientras que la Sub-15 tiene como rival al Atlas. Ambos conjuntos jugarán sus partidos de ida este 25 de noviembre y buscarán definir sus respectivas eliminatorias el próximo 28 de noviembre.

La Sub-21 y Sub-19, líder y con aspiraciones al título

Uno de los equipos que más destaca es la Sub-21, que terminó la fase regular en el primer lugar de la clasificación, con 40 puntos y una diferencia de goles de +25. Su rendimiento ofensivo también fue importante, con goleadas como el 5-1 frente a Monterrey, el 4-1 ante León y el 5-0 contra Tijuana.

Ahora, los juveniles escarlatas tendrán que superar a Monterrey en los Cuartos de Final. La serie comenzará el jueves en El Barrial y concluirá el domingo en las Instalaciones de Metepec.

Jugadores de Toluca Sub 21 celebrando victoria | IMAGO7

De igual manera, destaca lo hecho por la Sub-19, quien terminó líder del torneo, también con 40 unidades pero una diferencia de goles positiva de 22. Sumado a las goleadas ante Atlante, Atlas y Monterrey.

Dentro del plantel de Sub-21 destacan César Díaz, Oswaldo Virgen y Luis Navarrete, quienes figuran entre los principales anotadores del equipo. De acuerdo con las estadísticas de BeSoccer, Díaz suma ocho goles en 17 partidos con Toluca Sub-21 durante la temporada, registró que lo coloca como uno de los principales referentes ofensivos de la categoría. Al igual que Oswaldo Virgen con siete goles en 337 minutos jugados.

César Díaz, jugador de Toluca Sub 21 celebrando gol ante Cruz Azul | IMAGO7

Los prospectos que buscan dar el salto

La formación de jóvenes también representa una oportunidad para alimentar al primer equipo. Everardo López es uno de los futbolistas que despertó expectativas, luego de renovar su contrato hasta 2030 y llamar la atención de la Selección Mexicana.