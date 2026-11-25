Antonio Mohamed en un partido de Toluca / Escudo de Toluca | MEXSPORT / IMAGO7

Los Diablos Rojos ya analizan sus opciones para el banquillo y ya hay un nombre que lleva la delantera

El Turco Mohamed avisó a la directiva del Toluca que se había agotado ya en los dos años como técnico de los Diablos Rojos, un periodo a puro título, y que no rendiría al máximo en el último torneo que tiene de contrato, por lo que los escarlatas buscaron de inmediato al relevo y ya hay un principal candidato para el Infierno: el uruguayo Diego Alonso.

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Antes de hacer oficial la partida del Turco, que dirigirá aún la Liguilla del Apertura 26 y la Copa Intercontinental este diciembre, la directiva escarlata empezó el análisis de candidatos y las entrevistas, y Alonso ya se colocó como la principal opción, pues ya aceptó interés para llegar a Toluca a continuar el exitosísimo proyecto que deja Mohamed.

A pesar de que otros grandes del futbol mexicano, como América y Cruz Azul, habían sondeado sin éxito a Alonso, el Toluca está cerca de convencerlo con su brillante proyecto. Restan detalles y más pláticas, incluso para descartar las otras opciones de los rojos, pero los intereses de club mexiquense y el estratega uruguayo están muy cerca para que tome las riendas para el Clausura 2027.

Diego Alonso durante un partido de Pachuca | MEXSPORT

¿A dónde va Mohamed ahora?

Al puro estilo de lo que hizo con Pumas, cuando se fue sin terminar el contrato, el Turco explicó al Toluca que necesita un periodo de descanso tras este 2026, por lo que para no cumplir los temas legales sin contratiempos, no dirigirá por un semestre a ningún otro club.

Mohamed estará de nuevo cerca de su familia, para empezar a analizar opciones hasta el verano de 2027, con Argentina como un objetivo claro para reanudar su carrera en los banquillos.

Antonio Mohamed en las bancas del Estadio Banorte en el América vs Toluca | Imago7

Tras el éxito en México, ¿cómo le fue en Europa?

Diego Alonso ya dirigió en nuestro futbol, con un paso soberbio en Pachuca entre 2015 y 2018, donde conquistó Liga MX y Concacaf, y después a Rayados, en 2018 y 2019, donde también se coronó en el torneo de la confederación.

Después, el charrúa emigró al Inter de Miami en 2021, para tomar al final del año a la Selección de Uruguay, a la que calificó al Mundial de Qatar 2022, donde también dirigió.

Diego Alonso durante la Copa del Mundo 2022 como entrenador de Uruguay | MEXSPORT