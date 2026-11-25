Luego de dos años, Mohamed dejará de ser el entrenador de Toluca

Antonio 'Turco' Mohamed es uno de los entrenadores más exitosos del futbol mexicano en los últimos años. Sus títulos con América, Monterrey y Toluca respaldan su trayectoria; sin embargo, su paso por distintos equipos también ha estado acompañado de salidas polémicas y decisiones inesperadas.

Desde su primera etapa con Xolos de Tijuana hasta su reciente despedida del Toluca, el estratega argentino ha protagonizado episodios que reflejan una constante: sus ciclos no siempre terminan de la mejor manera.

Xolos de Tijuana: se marchó después de hacerlo campeón

En 2011, Mohamed llegó a Tijuana para dirigir a un equipo que apenas comenzaba a escribir su historia en Primera División. Un año después consiguió algo histórico: el campeonato del Apertura 2012, apenas en el segundo torneo de Xolos en la máxima categoría.

Sin embargo, en mayo de 2013 terminó su primera etapa con el conjunto fronterizo. Su salida estuvo relacionada principalmente con motivos personales y su intención de regresar a Argentina.

América: campeón y enfrentado con la directiva

Su salida del América en diciembre de 2014 es posiblemente la más recordada y polémica de su trayectoria en México. Mohamed consiguió el campeonato del Apertura 2014, pero su relación con la directiva encabezada por Ricardo Peláez ya estaba deteriorada. Entre los factores que marcaron el distanciamiento estuvieron las diferencias en decisiones deportivas, la situación de Paul Aguilar y las negociaciones sobre su continuidad.

El argentino sintió que la directiva no valoraba su trabajo y que su permanencia estaba condicionada. La ruptura quedó inmortalizada con una frase que sigue recordándose entre los aficionados americanistas: "Les dejo la copa y me llevo mi dignidad". Mohamed abandonó Coapa después de entregar un campeonato, pero con una relación completamente desgastada con la dirigencia.

Antonio Mohamed festeja el gol de 'Micky' Arroyo ante Tigres en la Final del Apertura 2014 | Imago7

Monterrey: dos finales perdidas y una segunda oportunidad

En febrero de 2015 comenzó su primera etapa con Rayados de Monterrey. Aunque consiguió una Copa MX, también vivió dos decepciones importantes: perdió la final del Apertura 2016 ante Pachuca y la histórica final regia del Apertura 2017 frente a Tigres. En mayo de 2018, después de que Monterrey fuera eliminado por Xolos en los Cuartos de Final del Clausura, Mohamed presentó su renuncia y la directiva aceptó su salida.

Sin embargo, su historia con Rayados todavía no terminaba. En octubre de 2019 regresó al banquillo regiomontano y consiguió el campeonato del Apertura 2019, derrotando precisamente al América en la Final. También levantó la Copa MX 2019-2020. No obstante, el equipo tuvo un Clausura 2020 desastroso, en el que terminó último antes de la suspensión del torneo por la pandemia.

Posteriormente, Monterrey fue eliminado por Puebla en el repechaje del Guard1anes 2020. El 25 de noviembre de ese año se anunció su salida por mutuo acuerdo, después de que el entrenador presentara su renuncia.

Pumas: una renuncia inesperada después de llegar a semifinales

En marzo de 2023, Mohamed llegó a Pumas con la misión de devolverle protagonismo al conjunto universitario. Su trabajo rindió frutos rápidamente: llevó al equipo hasta las semifinales del Apertura 2023, instancia en la que fue eliminado por Tigres. Sin embargo, después de aquella eliminación anunció que dejaría el cargo, a pesar de tener contrato vigente hasta junio de 2024.

'Turco' Mohamed en su etapa con Pumas | Imago7

La decisión sorprendió porque la directiva tenía interés en mantenerlo y el equipo había mostrado una evolución importante. Mohamed explicó que necesitaba descansar mentalmente y atender cuestiones personales. Además, recomendó a Gustavo Lema, su auxiliar técnico, para continuar con el proyecto.

Su salida generó inconformidad entre algunos aficionados, que consideraron inesperado que abandonara al equipo justo cuando comenzaba a consolidarse.

Toluca: seis títulos y una nueva despedida

Su capítulo más reciente comenzó el 6 de diciembre de 2024, cuando fue anunciado como entrenador del Toluca. Con los Diablos Rojos, Mohamed volvió a demostrar su capacidad para construir equipos protagonistas y consiguió una etapa extraordinariamente exitosa, marcada por títulos nacionales e internacionales.

Durante su gestión conquistó seis trofeos, entre ellos los campeonatos de Liga MX del Clausura 2025 y Apertura 2025, además de otros títulos como Campeón de Campeones, Campeones Cup, Concacaf Champions Cup y Leagues Cup.

Sin embargo, su ciclo con los escarlatas ya tiene fecha de conclusión. El propio Mohamed confirmó que dejará de ser entrenador del Toluca una vez que termine su participación en la Copa Intercontinental, torneo que disputará con los Diablos Rojos después de concluir el Apertura 2026.