el cuadro rojinegro ha tenido malas experiencias siendo el cuarto mejor equipo en un torneo

Atlas afrontará una nueva Liguilla con el objetivo de romper con su historial cuando clasifica a la ‘Fiesta Grande’ como cuarto lugar de la tabla general, posición que ha ocupado en tres ocasiones anteriores y en la que todavía no ha conseguido avanzar hasta una Final.

El Apertura 2026 representa la cuarta ocasión en que los Rojinegros llegan a la fase final del torneo ubicados en el cuarto puesto. Sus antecedentes muestran dos participaciones en Semifinales y una eliminación en Cuartos de Final.

La primera vez que Atlas clasificó en esta posición fue durante el Verano 1998. En aquella ocasión, los Zorros superaron a Santos Laguna en los Cuartos de Final con un marcador global de 5-4, pero su camino terminó en Semifinales, donde cayeron ante Necaxa por 3-2 en el global.

Atlas y Necaxa enfrentándose en el Invierno del 1998 | MEXSPORT

Posteriormente, en el Apertura 2004, el conjunto tapatío volvió a instalarse entre los cuatro primeros y consiguió superar dos eliminatorias complicadas. Primero eliminó a Guadalajara en Cuartos de Final con un global de 4-3 y después se enfrentó a Pumas en Semifinales, instancia en la que quedó fuera tras perder 6-4 en el marcador global.

El antecedente más reciente ocurrió en el Clausura 2015, cuando Atlas nuevamente terminó cuarto en la clasificación. Sin embargo, su participación fue más corta, pues Chivas lo eliminó en los Cuartos de Final con un contundente global de 4-1.

Chivas enfrentando a Atlas en el Clausura 2015 | MEXSPORT

Ahora, en el Apertura 2026, los Rojinegros tendrán una nueva oportunidad para cambiar esa historia y demostrar que pueden aprovechar su posición en la clasificación para llegar más lejos en la Liguilla.

Un historial con distintas posiciones

A lo largo de sus participaciones en la Liguilla, el cuarto puesto no ha sido la posición más recurrente para Atlas. Los lugares desde los que más veces ha disputado una Liguilla son el sexto y el séptimo, ambos con cinco apariciones.

El cuarto lugar aparece con cuatro participaciones, seguido del tercero, con tres; mientras que el segundo, quinto, octavo y noveno registran dos ocasiones cada uno.