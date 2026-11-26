El Nemesio Diez presentó un mensaje gigante para el estratega que saldrá al final del torneo

La era dorada de los Diablos Rojos del Toluca llegó a su fin. Luego de dos años y cinco títulos, Antonio Mohamed dice adiós a los Escarlatas, teniendo como una ‘gira del adiós’ la Liguilla del Apertura 2026, donde el Nemesio Diez no tardó en mostrar sus respetos.

¿Qué hizo el Toluca?

Durante la previa del duelo ente Toluca y Atlas, correspondiente a la Ida de los Cuartos de Final, la afición de casa le preparó un mensaje enorme a Mohamed, en este se pudo ver al Turco con todos los títulos ganados y unas emotivas palabras por parte de la afición y club.

Homenaje a Antonio 'Turco' Mohamed en el Nemesio Diez | MEXSPORT

Te vas de nuestra cancha, te quedas en nuestro corazón”, se lee en la pancarta gigante dentro del estadio de Toluca.

La imagen que cubrió toda la zona alta de una de las tribunas del recinto, misma que desde que comenzó a proyectarse hizo que los presentes se volvieran locos y comenzaran. Chiflar y corear el nombre de uno de los entrenadores más ganadores en la historia del club y de la Liga MX misma.

¿Qué ganó Mohamed en Toluca?

Lo vivido del argentino con el cuadro choricero no fue poca cosa, pues el sueño que inicio en diciembre de 2024 no tardó en capitalizarse en una ‘lluvia’ de títulos, empezando con el del Clausura 2025, cuando derrotaron. Las Águilas del América en la cancha de la Bombonera.

Solo unos meses después cayó el siguiente trofeo, pues los Diablos lograron el Campeón de Campeones (también derrotando a las Águilas) y el Bicampeonato en el Apertura 2025 por la vía de los penales superando a los Tigres, hundiéndose así al grupo de bicampeones del futbol mexicano junto con Pumas, León y América.

Internacionalmente Mohamed volvió a meter a Toluca en el mapa, pues se consagró campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf, nuevamente contra Tigres y de la League Cup al superara a los Rayados de Monterrey, ambos en el 2026.