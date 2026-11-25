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Toluca vs Atlas EN VIVO Cuartos de Final Ida Apertura 2026: Dónde ver GRATIS, TV Horarios y alineaciones
Aldo Jair Martínez Escalante
15:06 - 25 de noviembre de 2026
Actualizado a 15:54 - 25 de noviembre de 2026
El equipo de los Diablos espera despedir a Antonio Mohamed con un nuevo resultado positivo en la Liguilla. Por su parte, los Rojinegro buscarán la hazaña en el Nemesio Diez
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Desde el infierno, los Diablos Rojos del Toluca buscarán llevarse una ventaja importante ante los Rojinegros del Atlas, los cuales tendrán la difícil tarea de sacar una ventaja en el imponente en el juego de Ida de los Cuartos de Final Nemesio Diez.
Luego de 17 jornadas llegó la mejor parte del campeonato mexicano, la llamada 'Fiesta Grande'
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