El ‘Macho’ aseguro que el entrenador no debió anunciar su salida de cara a la Liguilla

Antonio ‘Turco’ Mohamed volvió a ser el foco de atención hace unos días, esto después de anunciar su salida de los Diablos Rojos del Toluca al final del Apertura 2026. Ante el anuncio del estratega, la leyenda del balompié nacional, Hugo Sánchez, se pronunció al respecto sobre las acciones dele seta argentino, mismas que reprobó.

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¿Qué dijo Hugo Sánchez?

Durante un programa en vivo, el pentapichichi mostró su postura en contra de las decisiones del Turco, pues según el ex futbolista, Mohamed debió esperara hasta el final del torneo para dar una decisión de ese nivel, además de revelar que si él hubiera sido el directo lo hubiera corrido de inmediato.

Si Toluca es equipo grande México, lo hubiera despedido, justo cuando declaró Mohamed que se quiere ir, pues muy bien, te vas desde ahora, pero no es el momento de decir que te vas, porque vas a jugar una Liguilla, estás en un momento trascendental del torneo”, aseguró Hugo Sánchez.

Antonio Mohamed celebrando tras ganar la Concachampions | MEXSPORT

El analista de ESPN defendió su punto de vista argumentando que unas declaraciones así ‘desvían la atención’ de los futbolistas, por lo que hacerlas unos días antes del momento más importante del torneo es una decisión mal ejecutada.

Cómo vas a poder desviar la atención, sacando un paraguas pensando en que tienes interés de ganar el torneo internacional porque ya te estás poniendo el paraguas de que el nacional no me interesa tanto, me interesa el internacional, pero sí fallo, le quise dar importancia al torneo internacional y por eso quise decir esto”, concluyó.

Antonio Mohamed presumiendo sus títulos con los jugadores de Toluca | IMAGO7

Toluca se mantiene firme en el torneo

Pese a los argumentos de Hugo Sánchez, el cuadro Escarlata no dejo ninguna duda de que son contendientes al titulo, pues en el juego de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026, Toluca derrotó a los Rojinegros del Atlas 2-0 en la cancha del Nemesio Diez.

Con el triunfo del primer partido, los Diablos tendrán una importante ventaja en el duelo del Estadio Jalisco, ya que Atlas tendrá de anotar al menos dos goles y no recibir ninguno en los 90 minutos para pasar por la posición en la tabla.