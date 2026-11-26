“Es un ciclo cumplido”: Mohamed habla de su salida de Toluca y la ventaja ante Atlas

El Turco explicó que comunicó su decisión con anticipación para evitar especulaciones y aseguró que seguirá entregándolo todo por los Diablos

Antonio Mohamed volvió a hablar sobre su salida de Toluca después de la victoria por 2-0 ante Atlas en la Ida de los Cuartos de Final. El entrenador argentino explicó que comunicó su decisión con anticipación para permitirle a la directiva comenzar a buscar opciones de cara al próximo torneo y evitar especulaciones dentro del vestidor.

El Turco reconoció que su etapa con los Diablos Rojos está llegando a su final, aunque dejó claro que mantendrá el compromiso con la institución durante los encuentros que todavía tiene por delante.

“Yo se lo comuniqué al club porque el torneo inicia el 8 de enero, o sea, falta un mes y ellos tienen que empezar a buscar opciones. De igual manera se lo comuniqué a los jugadores para que no existiera ninguna especulación”, explicó en conferencia de prensa.

Antonio Mohamed en las bancas del Estadio Banorte en el América vs Toluca | Imago7

El estratega también habló sobre el significado de cerrar esta etapa y reconoció que existe tristeza por despedirse de una institución con la que consiguió importantes resultados. Sin embargo, aseguró que considera que su ciclo ya cumplió su propósito.

“Las personas pasamos y dejamos huella. Yo se los comuniqué. No es un ciclo terminado, pero sí cumplido. Yo le voy a entregar todo a este equipo, hasta el último partido y después creo que necesito unas vacaciones. Obviamente hay tristeza, pero esto se debe canalizar positivamente”, expresó.

Mohamed confía en mantener la ventaja ante Atlas

Sobre la eliminatoria, el entrenador argentino destacó que Toluca deberá prepararse para un escenario diferente en el Estadio Jalisco, donde buscará defender los dos goles de ventaja conseguidos en el Nemesio Diez.

“En la vuelta será diferente, con otro estadio. Nosotros tenemos que prepararnos. Ya tendremos a Fede Pereira recuperado, a Guti también, así que hay una serie abierta que debemos de ir a jugar”, señaló.

Finalmente, Mohamed reiteró que continuará trabajando con la misma energía hasta el último compromiso de su etapa al frente del conjunto escarlata.