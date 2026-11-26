América tiene a su primer refuerzo de cara al Clausura 2027, ¿de quién se trata?

El mediocampista brasileño culminó su préstamo de seis meses con el conjunto fronterizo, por lo que deberá regresar al equipo azulcrema

América tendrá que tomar una nueva decisión respecto a la conformación de su plantilla de cara al Clausura 2027. Mientras las Águilas se encuentran en plena disputa de la Liguilla del Apertura 2026, Rodrigo Dourado fue anunciado oficialmente como baja de los Bravos de Juárez.

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El mediocampista brasileño culminó su préstamo de seis meses con el conjunto fronterizo, por lo que deberá regresar al equipo azulcrema, institución que todavía es propietaria de sus derechos federativos.

Dourado fue uno de los cinco futbolistas que el FC Juárez anunció como bajas tras finalizar su participación en el Apertura 2026. Javier Aquino, Benny Díaz, Ettson Ayón y Monchu Rodríguez también quedaron fuera de los planes del conjunto chihuahuense para el próximo semestre.

Rodrigo Dourado se marcha del América | Imago7

Rodrigo Dourado termina su etapa con FC Juárez

A través de sus redes sociales, los Bravos hicieron oficial la salida del mediocampista sudamericano, quien no logró consolidarse dentro del esquema táctico del equipo durante su estancia en la frontera.

"FC Juárez agradece a Benny Díaz, Javier Aquino, Ettson Ayón, Monchu Rodríguez y Rodrigo Dourado por su entrega deportiva y su profesionalismo durante su estancia en el club. Gracias por defender este escudo con Bravura, deseamos a cada uno el mayor de los éxitos en lo que viene", informó la institución.

El paso de Dourado por Ciudad Juárez coincidió con una complicada campaña para los Bravos, que finalizaron en el último lugar de la tabla general con apenas 12 puntos después de 17 jornadas, quedando fuera de la pelea por un boleto a la Liguilla.

Rômulo Zwarg y Rodrigo Dourado en disputa del balón | GINA SÁNCHEZ

¿Rodrigo Dourado jugará con América en el Clausura 2027?

Aunque el brasileño deberá regresar al América tras finalizar su cesión, su incorporación a la plantilla azulcrema para el próximo torneo no está garantizada. La directiva y el cuerpo técnico tendrán que evaluar si cuentan con el mediocampista o si buscarán una nueva alternativa para su continuidad en el futbol mexicano.

Por ahora, el futuro de Rodrigo Dourado permanecerá en el aire, debido a que las Águilas están concentradas en su participación en la Liguilla del Apertura 2026. Una vez que concluya el torneo para los capitalinos, se espera que comiencen a definirse los movimientos de cara al siguiente semestre, entre ellos la situación del futbolista brasileño.