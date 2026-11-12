Apoyo de 3 mil pesos para comunidad LGBTTTIQ+ en CDMX: requisitos y cómo solicitarlo

Conoce quiénes pueden registrarse, qué documentos necesitan y dónde realizar el trámite / Magnific

La alcaldía Iztapalapa contempla un pago único para personas de la comunidad en situación de vulnerabilidad

Las personas de la comunidad LGBTTTIQ+ que viven en la alcaldía Iztapalapa podrán solicitar un apoyo económico de 3 mil pesos durante noviembre de 2026, como parte de una acción social dirigida a quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad. El beneficio busca contribuir a su bienestar mediante una ayuda económica y el acceso a actividades de capacitación, salud y orientación sobre sus derechos.

La iniciativa lleva por nombre LGBTTTIQ+ Orgullo de la Transformación 2026 y, de acuerdo con la información difundida sobre su convocatoria, contempla la entrega de un recurso único a las personas que cumplan los requisitos y sean incorporadas al padrón de beneficiarios.

El programa no está dirigido a toda la población de la Ciudad de México. Uno de los requisitos principales es residir en Iztapalapa, además de encontrarse dentro del rango de edad establecido y acreditar las condiciones solicitadas por la alcaldía.

Iztapalapa contempla un apoyo de 3 mil pesos para personas LGBTTTIQ+ / Magnific

Para quienes estén interesados, es importante preparar con anticipación sus documentos, pues el procedimiento contempla un registro presencial y la presentación de información personal y bancaria.

¿Quiénes pueden recibir el apoyo de 3 mil pesos en CDMX?

La acción social está dirigida a personas de la diversidad sexual y de género que residan en Iztapalapa y se encuentren en condiciones de vulnerabilidad social. De acuerdo con los requisitos difundidos para LGBTTTIQ+ Orgullo de la Transformación 2026, quienes deseen incorporarse deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Tener entre 18 años y 64 años con 11 meses.

Residir en la alcaldía Iztapalapa y contar con documentación que permita comprobarlo.

Manifestar que pertenecen a la población LGBTTTIQ+ en situación de vulnerabilidad social.

Completar la solicitud de incorporación a la acción social.

Presentar los documentos requeridos durante el registro.

No recibir actualmente otro programa o acción social vigente de la alcaldía Iztapalapa.

No trabajar para la alcaldía ni para alguna otra dependencia del Gobierno de la Ciudad de México, bajo cualquier régimen laboral.

El programa está dirigido a personas en situación de vulnerabilidad social / Especial

¿Qué documentos necesitas para solicitar el apoyo LGBT+ de 3 mil pesos?

Las personas interesadas deberán acudir con su documentación completa para evitar contratiempos durante el trámite.

Entre los documentos solicitados se encuentran: Identificación oficial vigente: credencial para votar, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar. También se contempla documentación oficial de reconocimiento como persona refugiada o bajo protección complementaria, cuando corresponda.

CURP vigente: únicamente cuando no aparezca en la identificación presentada.

Comprobante de domicilio: original y copia, con antigüedad no mayor a tres meses y dirección dentro de Iztapalapa.

Estado de cuenta bancario o documento emitido por el banco: con una antigüedad máxima de tres meses, donde puedan leerse el nombre de la persona solicitante, la institución financiera y su CLABE interbancaria de 18 dígitos.

Cédula de inscripción: formato proporcionado por la alcaldía que deberá completarse y firmarse.

El formulario también incluye una manifestación bajo protesta de decir verdad relacionada con la pertenencia a la población beneficiaria y el compromiso de asistir a los talleres o actividades convocados por las autoridades.

Es importante que la información bancaria corresponda a la persona solicitante y que los documentos estén vigentes, pues las inconsistencias podrían complicar la revisión del expediente.

El programa también contempla talleres y actividades de inclusión social / Magnific

¿Dónde se tramita el apoyo de 3 mil pesos en Iztapalapa?

El registro se realizará de manera presencial en las oficinas de la Jefatura de Unidad Departamental de Diversidad LGBTTTIQ+, perteneciente a la Dirección General de Inclusión y Bienestar Social de la alcaldía Iztapalapa.

La dirección señalada para entregar la documentación es: Calle Cuauhtémoc número 6, tercer piso, Barrio San Pablo, código postal 09000, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

El horario de atención indicado es de 10:00 a 14:00 horas.

Respecto a las fechas, la información difundida menciona los días 11 y 12 de noviembre, aunque presenta una inconsistencia en los días de la semana. Por ello, antes de acudir, se recomienda confirmar directamente con la alcaldía las jornadas de recepción de solicitudes.

Las personas interesadas pueden consultar las actualizaciones en los canales oficiales de Iztapalapa, especialmente si existe algún ajuste en el calendario, la documentación o la disponibilidad de registros.

¿El apoyo de 3 mil pesos se entrega cada mes?

No. La información proporcionada sobre LGBTTTIQ+ Orgullo de la Transformación 2026 establece que se trata de un apoyo económico único de 3 mil pesos, por lo que no debe confundirse con una pensión o un depósito mensual permanente.

Además del recurso económico, la acción social busca vincular a sus participantes con cursos, talleres de autoempleo, actividades sobre derechos humanos y servicios de salud.