¿Por qué Elías Montiel no fue a Europa? Armando Martínez, presidente de Grupo Pachuca, revela la razón

El presidente de Grupo Pachuca explicó que una oferta del Viejo Continente estuvo cerca de concretarse, pero la salida de otro futbolista terminó por frenar la operación

El futuro de Elías Montiel pudo estar en el futbol europeo. El mediocampista mexicano, quien destacó con Pachuca durante el Mundial de Clubes y la Copa Intercontinental, tuvo una oportunidad importante para emigrar al Viejo Continente; sin embargo, la operación no logró concretarse por una condición que no se cumplió dentro del equipo interesado.

Armando Martínez, presidente de Grupo Pachuca, habló con TUDN sobre la situación del futbolista y reconoció que su salida de los Tuzos fue una decisión complicada (que culminó yendo a Atlas), pues se trataba de un jugador formado en la institución desde los 10 años y que se había convertido en una de sus figuras.

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¿Por qué Elías Montiel no llegó al futbol europeo?

En declaraciones previas al encuentro entre Pachuca y Chivas, el directivo reveló que Montiel estuvo muy cerca de fichar con un equipo europeo, pero la transferencia dependía de que otro futbolista abandonara esa institución, situación que finalmente no ocurrió.

"Hubo antes una oferta de Europa muy importante que estuvo muy, muy cerquita de realizarla. Yo siempre he dicho que a Europa sacrifico el 30% del valor con tal de que se vaya, porque le da mucha validez a nuestro proyecto y el jugador sueña con ir a Europa", explicó Martínez.

El presidente de Grupo Pachuca detalló que la operación se cayó porque el club interesado necesitaba liberar un lugar en su plantilla mediante la salida de otro jugador, algo que no sucedió y terminó por impedir la llegada del mexicano al Viejo Continente.

"Estuvo a punto, tenía que salir un jugador del equipo que nos iban a comprar, no salió y eso hizo que se cayera la oferta", agregó.

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Pachuca no tenía contemplada la salida de Elías Montiel

Martínez también reconoció que la intención de los Tuzos era mantener a su plantilla para el Apertura 2026, luego de haber alcanzado las Semifinales en el torneo anterior. La directiva buscaba reforzar algunas posiciones y conservar la base del equipo para competir por el campeonato.

"Teníamos muy claro el objetivo porque el torneo pasado llegamos a la semifinal, entonces la idea era aguantar lo máximo de tener el equipo más completo, reforzarnos en una o dos posiciones, que lo hicimos, para poder pelear y buscar llegar a la final", señaló.

No obstante, el directivo explicó que las ofertas importantes también forman parte del proyecto deportivo de Grupo Pachuca y que no podían cerrarle las puertas al futbolista ante una oportunidad relevante para su futuro.

"Pero también el proyecto es así y no podemos detenernos cuando llega una oferta de ese tipo, porque no nada más es nosotros, también representaba algo muy importante para Montiel en su futuro", expresó.