La institución financiera modificará la hora de apertura de sus sucursales comerciales en el país / Especial

Mientras que los cajeros automáticos y canales digitales continuarán disponibles las 24 horas

Los clientes de BBVA México deberán tomar en cuenta un cambio importante antes de acudir a realizar algún trámite presencial. A partir del lunes 5 de octubre de 2026, las más de 1,500 sucursales comerciales de la institución financiera en el país modificarán su horario de atención entre semana, por lo que abrirán media hora más tarde respecto al horario que actualmente mantiene el banco.

El nuevo esquema establece que las sucursales de BBVA abrirán de lunes a viernes a las 09:00 horas y cerrarán a las 16:00 horas. El cambio se concentrará en la apertura, ya que hasta ahora la institución maneja como referencia un horario de 08:30 a 16:00 horas para la atención presencial en sucursales. Por ello, quienes acostumbran acudir durante la primera media hora de la jornada deberán ajustar sus visitas.

Los clientes de BBVA México deberán tomar en cuenta un cambio importante antes de acudir a una sucursal / Especial

¿Cuál será el nuevo horario de BBVA desde el 5 de octubre?

Desde el 5 de octubre, el horario general anunciado para las sucursales comerciales será de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes. Esto significa que BBVA retrasará 30 minutos el inicio de la atención presencial, mientras que la hora de cierre permanecerá a las cuatro de la tarde.

El cambio será relevante especialmente para las personas que necesitan realizar operaciones directamente en ventanilla o requieren atención de un ejecutivo. Por ello, será recomendable considerar la nueva hora de apertura antes de trasladarse a una sucursal, particularmente durante los primeros días posteriores a la entrada en vigor del ajuste.

BBVA también cuenta con la opción de Turno Digital, mediante la cual los clientes pueden seleccionar desde la aplicación la fecha, el horario y la sucursal en la que desean recibir atención, además de obtener prioridad sobre los turnos generados directamente en la oficina bancaria.

Las más de 1,500 sucursales en el país modificarán su horario de atención entre semana / Especial

¿Qué pasará con las sucursales de BBVA que abren los sábados?

El cambio anunciado para octubre no modificará el horario de las sucursales que actualmente prestan servicio los sábados. Estos establecimientos continuarán atendiendo de 09:00 a 14:30 horas, por lo que el ajuste se concentrará en la operación de lunes a viernes.

No todas las oficinas de BBVA necesariamente brindan atención sabatina, por lo que antes de acudir durante el fin de semana es recomendable consultar directamente el buscador de sucursales de la institución y verificar la disponibilidad de la oficina correspondiente.

Las sucursales de BBVA abrirán de lunes a viernes a las 09:00 horas y cerrarán a las 16:00 horas / Especial

¿Los cajeros de BBVA también cambiarán de horario?

No. Las zonas de autoservicio y cajeros automáticos ubicados al interior de las sucursales permanecerán disponibles las 24 horas del día, por lo que el nuevo horario de atención presencial no significa que los clientes únicamente podrán utilizar los servicios del banco entre las 09:00 y las 16:00 horas.

BBVA también dispone de Practicajas, donde es posible realizar operaciones como depósitos en efectivo a cuentas, pagos de tarjetas de crédito y determinados servicios. La propia institución señala que estos equipos permiten efectuar operaciones durante las 24 horas, todos los días del año.

De esta manera, el cambio anunciado afecta principalmente a quienes necesitan ingresar a la sucursal para recibir atención presencial, mientras que buena parte de las operaciones automatizadas continuarán disponibles fuera de ese periodo.

¿Qué operaciones pueden realizarse sin acudir a una sucursal?

La institución recomienda a sus clientes utilizar sus canales digitales para aquellas operaciones que no requieren necesariamente acudir con un ejecutivo o a una ventanilla. Dependiendo del servicio, desde la aplicación y las plataformas digitales pueden realizarse consultas, pagos y transferencias.

BBVA también mantiene una red de corresponsales y establecimientos identificados como Zona BBVA, donde pueden efectuarse determinadas operaciones, como depósitos en efectivo, pagos de tarjetas de crédito, pagos de servicios y algunos retiros. Los horarios en estos establecimientos dependen de cada comercio y suelen ser más amplios que los de una sucursal bancaria.

Esto puede convertirse en una alternativa para quienes necesiten efectuar operaciones fuera del nuevo horario presencial, aunque siempre será importante comprobar qué tipo de trámite puede realizarse por cada canal.

¿Desde cuándo cambia el horario de BBVA México?

La fecha que deberán marcar los clientes es el lunes 5 de octubre de 2026. Desde ese día entrará en vigor el nuevo horario de 09:00 a 16:00 horas de lunes a viernes para las sucursales comerciales contempladas por el anuncio.