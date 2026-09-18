¿Billetes G5? Alertan por fraude en redes sociales; así engañan a las víctimas

Autoridades de la Ciudad de México alertaron sobre la venta de supuestos billetes G5 a través de redes sociales / Redes Sociales

La SSC de la Ciudad de México advirtió sobre la venta de supuestas copias de alta calidad que, en algunos casos, nunca son entregadas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alertó sobre un fraude relacionado con la venta de los llamados “billetes G5” a través de redes sociales, donde son promocionados como falsificaciones de “alta calidad”.

¿Cómo operan los estafadores?

Desde el año pasado, autoridades han advertido sobre la compra y venta de estos billetes en redes sociales. Las publicaciones los ofrecen como copias que supuestamente son difíciles de distinguir del dinero auténtico.

Sin embargo, ahora los estafadores han llevado este fraude más allá de la supuesta venta de dinero falso. En grupos de Facebook y WhatsApp continúan apareciendo ofertas de “billetes G5”, pero las víctimas interesadas son dirigidas a conversaciones privadas o “inbox”.

Los estafadores ofrecen en internet supuestos billetes falsos de “alta calidad” para engañar a posibles compradores / Redes Sociales

Posteriormente, los supuestos vendedores proporcionan instrucciones para realizar un depósito, con el argumento de que este pago permitirá enviar el producto.

Una vez que reciben el dinero, los estafadores dejan de responder los mensajes y bloquean a la víctima. De esta manera, los “billetes G5” nunca llegan al comprador.

También existen casos en los que los vendedores proporcionan información falsa sobre el envío o entregan un producto completamente diferente al que habían ofrecido.

¿Qué recomiendan las autoridades?

La SSC llamó a evitar depósitos, anticipos o transferencias bancarias a personas desconocidas que ofrezcan supuestos “billetes G5” u otros productos mediante redes sociales.

Las víctimas son dirigidas a conversaciones privadas donde los supuestos vendedores solicitan depósitos o transferencias / Redes Sociales

También recomendó desconfiar de publicaciones que prometan grandes cantidades de dinero, productos a precios considerablemente bajos o beneficios que parezcan demasiado buenos para ser verdad.

Las autoridades pidieron no proporcionar datos personales, información bancaria, contraseñas, códigos de verificación ni fotografías de documentos de identidad.

Además, recordaron que no se debe participar en la compra, venta, distribución o utilización de supuestos billetes falsos, incluso cuando sean promocionados como “G5” o “réplicas”.

¿Qué hacer si eres víctima?

En caso de detectar o ser víctima de un posible fraude, se recomienda conservar capturas de pantalla, enlaces de las publicaciones, perfiles involucrados, conversaciones, números telefónicos y comprobantes de pago.