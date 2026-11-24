Expelotero de las Grandes Ligas hará su debut en la Liga Mexicana de Béisbol ¿De quién se trata?

Todo estaba listo para el encuentro de estrellas de la LMB. FOTO: ISRAEL MARTÍNEZ

Boricua Yadier Molina dirigirá en LMB a Leones Yucatán en temporada 2027

Boricua Yadier Molina hará su increíble presentación como Mánager en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), al firmar contrato para dirigir a los Leones de Yucatán en la temporada 2027, así lo anunció el equipo este lunes.

¿Quién es Boricua Yadier Molina?

Con una asombrosa trayectoria como jugador de Ligas Mayores y con títulos en las ligas invernales de Puerto Rico y Venezuela, Molina llega a Yucatán para sustituir a Hensley Meulens, quien llegó como relevo en 2026 y no pudo meter a playoffs al equipo.

Yadier Molina conquistó el título en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LPBRC) en su país de origen en la temporada 2021-2022 como mánager de los Criollos de Caguas. En 2025-2026, fue campeón con los navegantes de Magallanes en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Consiguió hacerse con el Fonso “Chico” Carrasquel al Manager del Año de la LVBP en 2025-2026, distinción que conquistó con 128 puntos y 36 votos al primer lugar.

Boricua Yadier Molina celebrando | AP

¿Su trayectoria en Grandes Ligas?

El puertorriqueño construyó una legendaria carrera más destacada para un receptor en la historia de las Grandes Ligas (MLB). Durante 19 temporadas defendió exclusivamente a los St. Louis Cardinals, donde logró conquistar dos Series Mundiales (2006 y 2011), participó en 10 Juegos de Estrellas, obtuvo nueve Guantes de Oro y cuatro Guantes de Platino, además de un Bate de Plata.

Su brillante carrera en el “Big Show” incluyó 2,168 imparables, cuarto en la lista de todos los tiempos para la posición de receptor, únicamente detrás de las leyendas Iván Rodríguez, Ted Simmons y Carlton Fisk, todos inmortales de Cooperstown.