La mujer asegura temer por su seguridad y la de su familia / Especial

La periodista Addis Tuñón dio a conocer documentos relacionados con una denuncia presentada por Marlen Beltrán, exesposa del conductor

El conductor de televisión Martín Enrique Albores Aguirre, mejor conocido como el ‘Capi’ Albores, se encuentra en medio de la controversia luego de que saliera a la luz una denuncia penal en su contra por presunta violencia familiar, presentada por su exesposa, Marlen Beltrán Esparza, ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

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La información fue revelada por la periodista de espectáculos Addis Tuñón, quien mostró documentos relacionados con una investigación en la que se señalan presuntas agresiones físicas, verbales y psicológicas, así como humillaciones contra la expareja del conductor y sus dos hijos, una de ellos menor de edad.

De acuerdo con la información difundida, la denuncia fue presentada el pasado 13 de agosto de 2026. Aunque el proceso de divorcio entre Albores y Beltrán ya concluyó, la carpeta de investigación por presunta violencia familiar permanecería abierta, por lo que el asunto penal continuaría pendiente de resolución.

El ‘Capi’ Albores enfrenta señalamientos por presunta violencia familiar / Especial

¿Por qué denunciaron al ‘Capi’ Albores, conductor de Hoy?

La controversia adquirió relevancia pública luego de que el pasado viernes 27 de noviembre el expiloto y conductor de Televisa publicara un video en redes sociales en el que habló sobre las dificultades que enfrentó durante su separación de Marlen Beltrán, calificando su divorcio como “muy sucio y lleno de marranadas”.

En dicha grabación, Albores acusó a su exesposa de haber reportado su teléfono celular como perdido, supuestamente con la intención de dejarlo incomunicado y cobrar un seguro relacionado con el dispositivo. Sin embargo, el video fue eliminado posteriormente de sus redes sociales.

Tras estas declaraciones, Marlen Beltrán ofreció su versión de los hechos a Addis Tuñón, a quien reconoció que había bloqueado la línea telefónica del conductor. No obstante, explicó que lo hizo en un momento de enojo, después de que su expareja presuntamente rompiera su propio teléfono celular.

La mujer también rechazó que su intención fuera obtener algún beneficio económico mediante el cobro de un seguro, pues aseguró que los equipos telefónicos no contaban con ese tipo de protección.

Marlen Beltrán presentó una denuncia contra su exesposo / Especial

Revelan documentos de la denuncia contra el ‘Capi’ Albores

Además de la información presentada por Addis Tuñón, la página especializada en noticias del espectáculo La Tía Sandra difundió dos documentos que presuntamente forman parte de la carpeta de investigación iniciada ante las autoridades capitalinas.

Uno de ellos corresponde a una solicitud de intervención de especialistas en psicología, con la finalidad de realizar una valoración a Marlen Beltrán y determinar si presenta alguna afectación emocional relacionada con los hechos denunciados.

El documento también contempla que, en caso de identificarse alguna afectación psicológica, los especialistas determinen su grado y el posible costo de las terapias necesarias para su recuperación, además de solicitar que se le proporcione el apoyo psicológico correspondiente.

La documentación difundida hace referencia a una carpeta de investigación sin detenido, relacionada con el posible delito de violencia familiar. La solicitud de valoración psicológica forma parte de las diligencias de investigación y no constituye, por sí misma, una confirmación de las agresiones denunciadas.

La denuncia habría sido presentada el pasado 13 de agosto / Especial

Exesposa del ‘Capi’ Albores asegura temer por su seguridad

Entre los señalamientos que trascendieron se encuentra el temor expresado por Marlen Beltrán respecto a su seguridad y la de sus familiares, debido al comportamiento que atribuye a su expareja.

“Por mi seguridad y la de mi familia, pues debido a que es una persona muy agresiva, temo que nos pudiera ocasionar algún daño en nuestra integridad”, señala el testimonio difundido.

De acuerdo con los documentos publicados, Beltrán presentó una denuncia por hechos posiblemente constitutivos del delito de violencia familiar contra Martín Enrique Albores Aguirre, solicitando la intervención de las autoridades capitalinas.