CDMX acumula 973 investigaciones por delitos contra la intimidad sexual; Iztapalapa está entre las alcaldías con más casos

Iztapalapa ocupa el segundo lugar entre las alcaldías con más investigaciones por delitos contra la intimidad sexual./@pixabay

La Fiscalía capitalina reportó que 991 mujeres denunciaron estos delitos entre enero y septiembre de 2026; la difusión de imágenes íntimas en redes sociales es una de las principales conductas identificadas

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) abrió 973 carpetas de investigación por delitos contra la intimidad sexual durante los primeros nueve meses de 2026. De acuerdo con los datos de la institución, hasta septiembre se contabilizaron 991 mujeres denunciantes, una cifra que supera el número de expedientes debido a que algunas investigaciones involucran a más de una víctima.

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Uno de los principales problemas identificados por las autoridades es la difusión de fotografías y videos de contenido sexual sin consentimiento, principalmente a través de redes sociales. Además, los registros muestran que estos delitos no afectan únicamente a mujeres adultas, pues también hay denuncias de víctimas menores de edad, incluso niñas de entre nueve y 16 años.

¿En qué alcaldías de CDMX se registran más delitos contra la intimidad sexual?

Las cifras de la Fiscalía capitalina colocan a Cuauhtémoc como la alcaldía con más carpetas de investigación por estos delitos, con 149 expedientes registrados hasta septiembre de 2026. En segundo lugar aparece Iztapalapa, con 143 casos, seguida de Gustavo A. Madero, con 99, y Álvaro Obregón, con 74.

Uno de los casos documentados ocurrió en enero de este año, cuando seis mujeres que se encontraban internadas en la Casa de Vida Centro de Recuperación Tlalpan denunciaron que habían sido fotografiadas en ropa interior. De acuerdo con la investigación, las imágenes habrían sido compartidas a través de un grupo de WhatsApp.

La difusión de fotografías y videos íntimos sin consentimiento es una de las principales conductas denunciadas en la capital./Especial

¿Aumentaron las denuncias por delitos contra la intimidad sexual en CDMX?

Al comparar los registros de enero a septiembre de 2025 y el mismo periodo de 2026, se observa un incremento en el número de víctimas. Durante el año pasado se contabilizaron 966 mujeres afectadas y el mismo número de carpetas de investigación, mientras que en 2026 se reportaron 991 víctimas y 973 expedientes.