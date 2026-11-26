El empresario mexicano permaneció más de 25 años al frente del consejo radiofónico / Especial

Ahora enfrenta señalamientos de su hijastra, la escritora Ximena Santaolalla

El nombre de Francisco Aguirre Gómez, una de las figuras con mayor trayectoria dentro de la industria de la radiodifusión en México, se encuentra bajo los reflectores luego de que la escritora Ximena Santaolalla hiciera público su testimonio sobre los presuntos abusos sexuales que habría sufrido durante su infancia y adolescencia por parte del empresario, quien es su padrastro.

Los señalamientos contra Aguirre Gómez han generado repercusiones en el ámbito empresarial, particularmente por su relación con Grupo Radio Centro, compañía en la que ocupó la presidencia del Consejo de Administración durante más de dos décadas y de la cual dejó de ser directivo el pasado 18 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el testimonio de Santaolalla, las agresiones habrían comenzado cuando tenía cinco años y se prolongaron hasta los 14. La autora calcula que durante ese periodo habría sufrido alrededor de 2 mil 500 abusos, hechos que decidió hacer públicos después de mantener en privado la identidad del hombre al que señala como responsable.

Ximena Santaolalla hizo público su testimonio sobre los presuntos abusos que sufrió durante su infancia / Especial

El caso también provocó que Grupo Radio Centro emitiera un comunicado para deslindarse de los señalamientos contra su expresidente, mientras que la atención pública se ha concentrado en la trayectoria del empresario y su influencia dentro de los medios de comunicación mexicanos.

¿Quién es Francisco Aguirre Gómez y cuántos años tiene?

Francisco Aguirre Gómez nació el 8 de octubre de 1941 en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 85 años. Estudió Administración de Negocios en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y desarrolló gran parte de su carrera profesional dentro de la industria de la radio y la televisión.

Su incursión en los medios de comunicación comenzó en 1957, cuando todavía era adolescente. Con el paso de los años ocupó diferentes cargos directivos que le permitieron consolidar una trayectoria empresarial vinculada con la operación y administración de medios electrónicos en el país.

Entre 1968 y 1972 estuvo al frente de Canal 13, una de las primeras etapas destacadas de su carrera dentro de la televisión mexicana. Sin embargo, fue su participación en Grupo Radio Centro la que terminó por convertirlo en una figura reconocida dentro del sector de la radiodifusión nacional.

Ximena Santaolalla hizo público su testimonio sobre los presuntos abusos que sufrió durante su infancia / Especial

A lo largo de su trayectoria también recibió distintos reconocimientos por su actividad empresarial. En 2011 fue distinguido con el premio Antena de Oro y figuró dentro del listado de los 300 líderes más influyentes de México. En 2017 obtuvo la concesión de Canal 8, como parte de sus proyectos relacionados con la televisión.

Francisco Aguirre Gómez dirigió Grupo Radio Centro durante 27 años

Uno de los cargos más importantes en la carrera de Francisco Aguirre Gómez fue la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Radio Centro, posición que asumió en 1999 y mantuvo hasta noviembre de 2026.

Durante aproximadamente 27 años, el empresario estuvo al frente del órgano de administración de una compañía con una amplia presencia en la industria radiofónica mexicana, lo que le permitió mantenerse como una figura relevante dentro del sector de los medios de comunicación.

No obstante, el pasado 18 de noviembre de 2026, Aguirre Gómez presentó su renuncia a la presidencia del Consejo de Administración, poniendo fin a una etapa de más de dos décadas al frente de la empresa.

Tras su salida, Grupo Radio Centro informó que el empresario ya no desempeña cargos directivos dentro de la organización, que actualmente es encabezada por su hijo, Francisco Aguirre Cranz.

La renuncia adquirió relevancia pública después de que se difundiera el testimonio de Ximena Santaolalla. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido públicamente que su salida de la compañía esté relacionada directamente con las acusaciones.

Grupo Radio Centro emitió un comunicado para deslindarse de los señalamientos contra su expresidente / Especial

¿Qué relación tiene Francisco Aguirre Gómez con Ximena Santaolalla?

El vínculo entre el empresario y la escritora comenzó en 1988, cuando Francisco Aguirre Gómez contrajo matrimonio con Adriana Abdó, madre de Ximena Santaolalla. A partir de entonces, el empresario pasó a formar parte del entorno familiar de la autora.

En noviembre de 2026, Santaolalla concedió una entrevista al diario El País en la que relató que los presuntos abusos sexuales comenzaron meses después del matrimonio de su madre con Aguirre Gómez, cuando ella tenía apenas cinco años.

Según su testimonio, las agresiones se prolongaron durante aproximadamente nueve años y ocurrieron en diferentes lugares, incluso durante viajes familiares. La escritora decidió revelar públicamente el nombre de su padrastro después de mantener durante años en privado los hechos que asegura haber vivido.

La autora también dio a conocer la existencia de un acuerdo de confidencialidad con el empresario, mediante el cual se habrían establecido compromisos económicos. De acuerdo con Santaolalla, el incumplimiento de lo pactado influyó en su decisión de hacer pública su historia.

Grupo Radio Centro se deslinda de Francisco Aguirre Gómez tras acusaciones

Luego de que se difundieran los señalamientos de Ximena Santaolalla, Grupo Radio Centro emitió un comunicado en el que estableció su postura respecto al caso y precisó que Francisco Aguirre Gómez ya no forma parte de la estructura directiva de la compañía.

La empresa señaló que las acusaciones corresponden al ámbito personal del empresario y se abstuvo de emitir comentarios sobre los hechos denunciados por la escritora.

Con este posicionamiento, la organización buscó establecer una separación entre las actividades de la compañía y los señalamientos que enfrenta quien fuera presidente de su Consejo de Administración durante 27 años.