Tras años de silencio, decidió hacer público el nombre del empresario, quien hasta ahora no ha respondido a los señalamientos

La escritora mexicana Ximena Santaolalla denunció públicamente a su padrastro, el empresario Francisco Aguirre Gómez, por presunto abuso sexual durante su infancia. En una entrevista con el diario El País, la autora relató que las agresiones habrían comenzado cuando tenía cinco años y continuado hasta que cumplió 14, periodo en el que calcula haber sufrido alrededor de 2 mil 500 abusos.

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Después de mantener silencio durante años, Santaolalla decidió revelar la identidad del hombre al que señala como responsable. La escritora explicó que anteriormente había firmado un acuerdo de confidencialidad con Aguirre a cambio de donaciones y una pensión económica, pero decidió romperlo luego de que, según su testimonio, el empresario incumpliera lo pactado.

La escritora aseguró que las agresiones comenzaron cuando tenía cinco años y terminaron durante su adolescencia./especial

La denuncia también generó reacciones debido a la trayectoria empresarial de Francisco Aguirre, quien presidió el Consejo de Administración de Grupo Radio Centro hasta el 18 de noviembre de 2026, fecha en que presentó su renuncia. Tras hacerse públicos los señalamientos, la compañía difundió un comunicado para fijar su postura y deslindarse de los hechos denunciados.

¿Qué contó Ximena Santaolalla sobre los presuntos abusos?

Durante la entrevista con El País, la autora explicó que las agresiones habrían comenzado meses después del matrimonio entre su madre, la también escritora Adriana Abdó, y Francisco Aguirre, celebrado en el verano de 1988. En ese momento, la familia vivía en un departamento de la colonia Polanco, en la Ciudad de México.

De acuerdo con el relato de Santaolalla, los abusos ocurrieron de manera frecuente durante aproximadamente nueve años. La escritora señaló que tenía cinco años cuando comenzaron y que terminaron cuando cumplió 14. A partir de ese periodo, calculó que habría sufrido alrededor de 2 mil 500 agresiones.

La autora explicó que durante mucho tiempo mantuvo en privado lo ocurrido y que el acuerdo de confidencialidad con su padrastro formó parte de esa etapa. Sin embargo, decidió hacer pública su identidad y hablar sobre lo que asegura haber vivido.

“Tomé la decisión de hacer público su nombre. Yo sí creo firmemente que debe ser él quien cargue con la vergüenza de lo que a mí me hizo, y no yo”, declaró.

Hasta la publicación de la entrevista, Santaolalla no había detallado si ya presentó una denuncia formal ante las autoridades o si tiene previsto iniciar un procedimiento legal contra su padrastro. Por su parte, su medio hermano, Juan Aguirre Abdó, manifestó su respaldo a la escritora mediante redes sociales.

Respuesta de Grupo Radio Centro tras la denuncia

Luego de que se conocieran las acusaciones, Grupo Radio Centro publicó un comunicado para establecer su postura sobre el caso. La reacción de la empresa se relaciona con la trayectoria de Francisco Aguirre, quien ocupó la presidencia de su Consejo de Administración hasta el 18 de noviembre de 2026, cuando presentó su renuncia.

En el documento, la compañía señaló que los señalamientos corresponden al ámbito personal del empresario y que, por esa razón, no emitiría juicios sobre los hechos específicos denunciados por Santaolalla.

“Por tratarse de señalamientos que corresponden al ámbito personal de Francisco Aguirre Gómez, Grupo Radio Centro se abstendrá de emitir juicios o comentarios sobre los hechos específicos señalados”, indicó.

No obstante, la empresa condenó cualquier forma de violencia y abuso, expresó su respaldo a las víctimas y reiteró su compromiso con la integridad, la dignidad humana y una política de tolerancia cero ante cualquier agresión.

¿Quién es Ximena Santaolalla y quién es Francisco Aguirre?

Ximena Santaolalla nació en 1983 en Tlanalapa, Hidalgo. Es escritora, abogada y psicoterapeuta, y su trabajo clínico se enfoca en la atención de personas sobrevivientes de violencia durante etapas tempranas de la vida. En 2025 publicó la novela Un jardín al fondo de la noche, una obra que aborda la historia de Guinea, una niña que sufre abusos sexuales por parte de su padrastro y encuentra refugio en la fantasía para enfrentar lo que vive. El libro también explora las consecuencias de esas experiencias durante la vida adulta.

Por su parte, Francisco Aguirre Gómez es un empresario mexicano nacido el 8 de octubre de 1941 en la Ciudad de México. Estudió Administración de Negocios en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en Grupo Radio Centro, donde encabezó el Consejo de Administración desde 1999 hasta su renuncia en noviembre de 2026.