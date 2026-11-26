Un reportaje del diario estadounidense señala que Guillermo Zuany Portillo habría obtenido recursos de organizaciones criminales para beneficiar la campaña de 2021

El exfiscal de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de Chihuahua, Guillermo Arturo Zuany Portillo, habría recaudado recursos de organizaciones criminales para financiar la campaña de Maru Campos en 2021, de acuerdo con una investigación publicada por The New York Times. El reportaje, firmado por el periodista Steve Fisher, señala que las autoridades mexicanas ampliaron las indagatorias contra el exfuncionario por posibles delitos relacionados con el narcotráfico, el tráfico de migrantes y el desvío de dinero de actividades ilícitas hacia una campaña política.

La publicación estadounidense sostiene que Zuany habría aprovechado su posición dentro de las corporaciones de seguridad para relacionarse con grupos criminales, entre ellos organizaciones vinculadas al Cártel de Sinaloa. Según funcionarios mexicanos y un informe del Gabinete de Seguridad que el diario asegura haber revisado, el exfiscal habría reunido fondos de procedencia ilícita en beneficio de Maru Campos, quien entonces buscaba la gubernatura de Chihuahua.

El diario estadounidense reportó que Zuany habría recaudado recursos ilícitos para beneficiar la campaña de Maru Campos en 2021./especial

¿Qué señala The New York Times sobre Guillermo Zuany y la campaña de Maru Campos?

En el artículo titulado México abre investigación al fiscal que colaboró con la CIA, Steve Fisher expone que las autoridades mexicanas investigan a Zuany por posibles delitos adicionales a los que ya se le atribuyen. Entre ellos menciona narcotráfico, tráfico de migrantes y el presunto desvío de fondos provenientes del negocio de las drogas hacia una campaña política.

De acuerdo con las fuentes citadas por el diario, conforme Zuany ascendió dentro de las corporaciones policiales de Chihuahua habría establecido vínculos con cárteles locales y grupos armados relacionados con el Cártel de Sinaloa. Durante la campaña electoral de 2021, presuntamente habría utilizado su posición para proteger a esas organizaciones y obtener dinero ilícito que habría beneficiado a Maru Campos.

El reportaje también señala que, después de ganar la gubernatura, Campos nombró a Zuany fiscal encargado de operaciones estratégicas, entre ellas las relacionadas con el combate al narcotráfico. La publicación forma parte de una serie de investigaciones sobre el exfuncionario y su presunta colaboración con agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Según el mismo diario, Zuany habría facilitado operaciones de la agencia estadounidense en Chihuahua desde 2025, incluso meses antes del operativo realizado en abril de 2026 contra un laboratorio de metanfetaminas, que reveló la presencia de agentes de la CIA en territorio mexicano.

¿Qué respondió el gobierno de Chihuahua a las acusaciones?

Después de la publicación, la administración de Maru Campos difundió un posicionamiento en el que negó que la campaña de 2021 hubiera recibido recursos de organizaciones criminales. También rechazó que Guillermo Zuany hubiera recaudado o entregado dinero ilícito para beneficiar a la gobernadora.

“El Gobierno del Estado de Chihuahua afirma de manera categórica que es FALSO que la campaña de la gobernadora en 2021 haya recibido recursos de organizaciones criminales, y FALSO que el señor Guillermo Zuany Portillo haya recaudado, aportado o canalizado fondos en su beneficio”, señaló la administración estatal.

El gobierno cuestionó que el reportaje atribuyera la acusación a funcionarios mexicanos anónimos y a un informe del Gabinete de Seguridad que no ha sido publicado. Aseguró que no conocía la existencia de ese documento, ni recibió información sobre su contenido, por lo que tampoco tuvo oportunidad de responder directamente a los señalamientos que contiene.

Además, sostuvo que el periodista Steve Fisher había solicitado comentarios antes de publicar el artículo, pero que la pregunta planteada al gobierno se refería a una investigación federal que buscaría determinar si Zuany había recaudado fondos ilícitos para la campaña. Según la administración estatal, el texto finalmente presentó la acusación con base en fuentes anónimas y un reporte que no le fue mostrado.

Otro de los argumentos del gobierno fue que en 2021 Zuany se desempeñaba como coordinador regional de la Zona Norte de la Fiscalía General del Estado, durante la administración del entonces gobernador Javier Corral, hoy senador de Morena. Por ello, sostuvo que la corporación policial en la que trabajaba no estaba bajo el mando de Maru Campos ni de su partido. La administración también afirmó que ninguna autoridad federal, estatal o electoral ha notificado, requerido o mencionado a la gobernadora, a su campaña o al actual gobierno estatal por los hechos señalados.

¿Por qué investigan a Guillermo Zuany Portillo?

El gobierno de Chihuahua precisó que la orden de aprehensión contra Zuany fue obtenida por la Fiscalía General del Estado el 16 de octubre de 2026, por los presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público, coalición de servidores públicos y falsedad ante la autoridad. La administración estatal señaló que lo considera prófugo de la justicia desde esa fecha.

Según la administración estatal, Zuany trabajaba en la Fiscalía de Chihuahua durante el gobierno de Javier Corral cuando se realizó la campaña electoral de 2021./especial

El exfuncionario renunció a su cargo, al igual que César Jáuregui, quien entonces se desempeñaba como fiscal general de Chihuahua y que, según la información difundida en la nota original, también enfrenta señalamientos y permanece detenido.

En su respuesta al diario estadounidense, el gobierno estatal pidió que se precisara el origen de la orden de aprehensión y los delitos por los que se busca a Zuany. También solicitó aclarar la naturaleza del informe del Gabinete de Seguridad y la adscripción de las fuentes anónimas que aportaron información sobre el presunto financiamiento de la campaña.