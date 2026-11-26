Olga Breeskin denunció que perdió más de 200 mil pesos luego de ser contactada por sujetos que se hicieron pasar por Daddy Yankee./especial

La violinista recibió una llamada de supuestos colaboradores del cantante, quienes le ofrecieron participar en un proyecto altruista

La violinista y bailarina mexicana Olga Breeskin denunció haber sido víctima de una estafa por más de 200 mil pesos, luego de que unos sujetos se hicieran pasar por el cantante Daddy Yankee para engañarla. De acuerdo con su testimonio, los responsables aprovecharon la supuesta identidad del artista para convencerla de participar en un proyecto altruista y obtener acceso a su cuenta bancaria.

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El caso tomó un giro más preocupante cuando la intérprete señaló que, después de perder su dinero, comenzó a recibir mensajes de presunta extorsión. Según explicó, los mismos delincuentes le han enviado fotografías de su casa, de la iglesia donde toca el violín y de otros lugares que frecuenta, situación que la llevó a temer por su seguridad.

Los delincuentes le ofrecieron participar en un supuesto proyecto altruista para impartir clases de violín a jóvenes./especial

Breeskin relató lo ocurrido durante una entrevista para el programa De primera mano, conducido por Gustavo Adolfo Infante. La artista explicó que creyó que realmente hablaba con Daddy Yankee porque la llamada llegó poco después de que asistiera a la entrega de los Latin Grammy en Las Vegas, donde el cantante fue reconocido como Persona del Año 2026. También consideró posible que el intérprete consiguiera su número porque ambos pertenecen a la misma religión.

¿Cómo fue la estafa contra Olga Breeskin?

De acuerdo con el relato de la violinista, los delincuentes la contactaron haciéndose pasar por Daddy Yankee y le hablaron de un supuesto proyecto altruista. La propuesta consistía en que Breeskin impartiera un curso de violín para jóvenes, una iniciativa que habría despertado su interés por tratarse de una actividad relacionada con su trayectoria artística.

Para concretar la participación, los supuestos representantes le solicitaron los datos de su cuenta bancaria y le indicaron que debía realizar un depósito para comprobar su identidad. A cambio, le prometieron entregarle 30 mil dólares como parte del proyecto.

Sin embargo, la operación terminó de otra manera. Según denunció la artista, los sujetos retiraron de su cuenta 11 mil 500 dólares, una cantidad que equivale a poco más de 200 mil pesos mexicanos. Breeskin aclaró que su cuenta bancaria se encuentra en Estados Unidos y que ya se realiza una investigación para identificar a los responsables.

Al hablar sobre lo ocurrido, la violinista expresó su frustración y aseguró que no quiere que otras mujeres atraviesen una situación similar.

“Es frustrante, es tristísimo, es devastador que a estas alturas del partido alguien se haga pasar por Daddy Yankee, que estoy segura que ni enterado está”, declaró durante la entrevista.

También lamentó que el engaño afectara su patrimonio, pues aseguró que continúa trabajando y desarrollando su carrera musical. Para la artista, el caso no debe quedar sin consecuencias, especialmente porque considera que otras personas podrían ser víctimas de un fraude parecido.

¿Por qué Olga Breeskin teme por su seguridad?

La preocupación de Breeskin no se limita al dinero que perdió. Según explicó, después de la estafa comenzó a recibir mensajes en los que los presuntos responsables le exigían más dinero. Para presionarla, afirmó que le enviaron fotografías de sitios relacionados con su vida cotidiana.

La violinista aseguró que los responsables retiraron 11 mil 500 dólares de su cuenta bancaria en Estados Unidos./especial

Entre las imágenes que mencionó se encuentran lugares como la iglesia donde toca el violín, su domicilio y el sitio donde estuvo en El Paso, Texas. Estos mensajes aumentaron su temor, pues considera que quienes la contactaron conocen sus movimientos y los espacios que frecuenta. La violinista también pidió que, en caso de que algo le ocurra, no se responsabilice al verdadero Daddy Yankee, pues sostiene que fue un supuesto asistente quien utilizó la identidad del cantante para engañarla.