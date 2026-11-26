FGR solicita extradición de Inés ‘N’ a España y revela por qué no fue detenida en Madrid

La exconductora llegó a Madrid durante la madrugada del martes 24 de noviembre./ RS

La Fiscalía busca que la exconductora regrese a México para enfrentar tres órdenes de aprehensión, luego de que Interpol retirara la ficha roja emitida en su contra

La llegada de Inés ‘N’ a España abrió una nueva etapa en el proceso legal que enfrenta en México. Este miércoles 25 de noviembre de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que inició las gestiones formales para conseguir el regreso de la exconductora de televisión a territorio mexicano.

Mediante un comunicado, la dependencia confirmó que presentó una solicitud de extradición ante las autoridades españolas, con el propósito de que la presentadora comparezca ante la justicia mexicana por las acusaciones que mantiene en su contra. La petición se realizó conforme al tratado bilateral de extradición entre ambos países.

¿Por qué Inés ‘N’ llegó a España sin ser detenida?

Tras permanecer más de tres semanas bajo custodia migratoria en Florida, Estados Unidos, la exconductora consiguió autorización para trasladarse a España. La FGR explicó que esta decisión estuvo relacionada con el pasaporte español que utilizó para ingresar a territorio estadounidense.

La exconductora utilizó un pasaporte español para ingresar a territorio estadounidense./ RS

“Le autorizaron la solicitud voluntaria para su deportación a España al haber ingresado con un pasaporte de ese país, derivado de ello, la persona señalada arribó a Madrid en un vuelo comercial la madrugada del martes pasado, información confirmada por la representación de la FGR en esa ciudad”, se lee en el comunicado.

La llegada de Inés ‘N’ a Madrid se concretó durante la madrugada del martes 24 de noviembre de 2026. Sin embargo, la Fiscalía señaló que no fue detenida debido a que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) había retirado la ficha roja de sus registros. Además, el organismo rechazó una nueva petición de búsqueda presentada por las autoridades mexicanas.

Estos son los delitos por los que la FGR busca extraditar a Inés ‘N’

A pesar de la eliminación de la notificación internacional, la situación jurídica de la exconductora en México permanece sin cambios. De acuerdo con la FGR, existen tres órdenes de aprehensión vigentes por su probable participación en los siguientes delitos: Delincuencia organizada.

Operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Defraudación fiscal equiparada.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su inconformidad con la decisión de Interpol y adelantó que el Gobierno mexicano enviará una nota diplomática a Estados Unidos para solicitar explicaciones sobre la salida de la presentadora hacia España.

La Fiscalía aseguró que ha llevado a cabo las diligencias necesarias para presentar a Inés ‘N’ ante las autoridades judiciales mexicanas, bajo los principios del debido proceso.