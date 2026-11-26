¡Alerta por frío en CDMX! Prevén lluvias intensas y posible caída de nieve del 27 al 29 de noviembre

CDMX registrará un marcado descenso de temperaturas del 27 al 29 de noviembre./ IA

Protección Civil emitió un aviso especial ante el descenso de temperaturas, lluvias superiores a 70 milímetros y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora

El último fin de semana de noviembre traerá condiciones meteorológicas poco favorables para quienes tengan previsto realizar actividades al aire libre en la Ciudad de México, pues se espera un considerable descenso de temperaturas acompañado de lluvias intensas, fuertes vientos y la posibilidad de caída de nieve o aguanieve.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió este miércoles 25 de noviembre de 2026 un aviso especial para advertir sobre los cambios en el clima que se presentarán del viernes 27 al domingo 29 de noviembre, periodo en el que se recomienda extremar precauciones.

Las precipitaciones comenzarán durante la mañana del viernes y se mantendrán hasta las primeras horas del sábado, sin descartar que continúen durante la tarde. El pronóstico contempla acumulados de lluvia superiores a 70 milímetros y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, además de temperaturas bajas durante gran parte del día.

¿En qué zonas de la CDMX podría caer nieve del 27 al 29 de noviembre?

De acuerdo con las autoridades capitalinas, las regiones con mayor posibilidad de registrar caída de nieve o aguanieve son las partes altas del sur y poniente de la CDMX. Las condiciones para que ocurra este fenómeno se presentarían principalmente entre la noche del viernes 27 y la mañana del sábado 28 de noviembre.

Será hasta el domingo 29 cuando las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar, con una disminución de la nubosidad y temperaturas máximas de entre 16 y 19 grados centígrados. No obstante, durante el amanecer todavía podrían registrarse heladas en las zonas montañosas de la capital.

Protección Civil emitió un aviso especial por frío, lluvias intensas y fuertes vientos./ X: @SGIRPC_CDMX

Primera tormenta invernal provocará frío y lluvias en México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante las primeras horas del viernes 27 de noviembre, una vaguada polar favorecerá la formación de la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 sobre el occidente de México.

Los efectos de este sistema meteorológico se extenderán hacia diferentes entidades del occidente, centro y sur del país, donde se esperan lluvias fuertes a muy fuertes y un marcado descenso de temperaturas. En la capital mexicana, el frío podría mantenerse incluso durante las horas de mayor exposición solar.

Ante este panorama, Protección Civil de la CDMX recomendó a la población mantenerse informada sobre las condiciones del clima y seguir las siguientes medidas preventivas para evitar accidentes y afectaciones a la salud: Utilizar ropa abrigadora y cubrirse la nariz y la boca.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

No utilizar anafres ni braseros en espacios cerrados , debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Mantener libres de basura las coladeras para prevenir encharcamientos.

Extremar precauciones al conducir sobre pavimento mojado.

Prestar especial atención a niñas, niños y adultos mayores.