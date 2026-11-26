TFT acerca su torneo más importante a los aficionados mexicanos con una experiencia en Riot Games

TFT acerca su torneo más importante a los aficionados | RÉCORD

RÉCORD estuvo presente en las oficinas de Riot Games en Ciudad de México, donde conoció el cinturón que recibirá el próximo campeón del TFT Vegas Open 2026

El mundo de los videojuegos y los esports continúa creciendo, y México forma parte de esa expansión. Teamfight Tactics (TFT), uno de los títulos de estrategia de Riot Games, prepara una de sus competencias más importantes del año: el TFT Vegas Open 2026, que tendrá una parada especial en territorio mexicano antes de llegar a Las Vegas.

RÉCORD pudo estar presente en una experiencia exclusiva en las oficinas de Riot Games en Ciudad de México, donde conoció de cerca el cinturón que levantará el próximo campeón del torneo. Esta visita forma parte del Trophy Tour, una iniciativa que busca acercar la emoción de la competencia a los aficionados latinoamericanos, creadores de contenido y medios de comunicación.

¿Qué es Teamfight Tactics y cómo se juega?

Para quienes todavía no conocen este videojuego, Teamfight Tactics es una propuesta gratuita de estrategia desarrollada por Riot Games y lanzada en 2019. Su dinámica es diferente a la de otros títulos competitivos: aquí no se trata de controlar directamente a un personaje durante una batalla, sino de construir el mejor equipo posible para superar a los rivales.

En cada partida participan ocho jugadores que deben reclutar campeones inspirados en el universo de League of Legends, combinar sus habilidades, conseguir objetos y acomodar sus unidades sobre un tablero. Una vez que comienza el enfrentamiento, los personajes luchan automáticamente.

La clave está en tomar las mejores decisiones: administrar el oro, encontrar combinaciones entre campeones, adaptarse a lo que aparece en cada ronda y modificar la formación dependiendo de los rivales. El objetivo es convertirse en el último jugador en pie.

Además, TFT está disponible de manera gratuita para PC y dispositivos móviles, con soporte multiplataforma, lo que permite que los usuarios disfruten de las partidas desde diferentes dispositivos.

Un poco de Teamfight Tactics; ¿qué espera para el TFT Vegas Open 2026? | RÉCORD

TFT Vegas Open 2026: más de mil jugadores buscarán la gloria

El recorrido del cinturón por Latinoamérica es parte de la antesala del TFT Vegas Open 2026, que se celebrará del 11 al 13 de diciembre en Las Vegas, Estados Unidos, como parte del Convergence Fest.

La competencia tendrá una dimensión especial, pues contará con una llave abierta de 1,024 participantes, convirtiéndose en la edición más grande del torneo hasta ahora. Para dimensionar su crecimiento, el primer TFT Open reunió a 512 competidores en 2023, mientras que la edición de París de 2025 estableció un RÉCORD de 768 participantes.

La bolsa de premios también será uno de los grandes atractivos: se repartirán 311,300 dólares entre los mejores 128 competidores, mientras que el ganador se llevará 100,000 dólares y el reconocimiento de convertirse en el campeón del certamen.

De acuerdo con Riot Games, el Open se ha transformado en una celebración global que reúne a jugadores, aficionados, creadores de contenido y cosplayers, más allá de la propia competencia.

Oficinas de Riot Games | RÉCORD

México y Brasil forman parte del camino hacia Las Vegas

El Trophy Tour tendrá su primera parada en México, donde el cinturón permanecerá del 21 al 27 de noviembre. Posteriormente, viajará a Brasil, del 30 de noviembre al 5 de diciembre, antes de llegar a Estados Unidos para el evento principal.

Durante su estancia en territorio mexicano, el trofeo también tendrá actividades especiales, entre ellas una caravana por la Ciudad de México, sesiones fotográficas y encuentros con la comunidad gamer.

De esta manera, Riot Games busca que la emoción del TFT Vegas Open no se limite a quienes podrán asistir a Las Vegas, sino que también llegue a las comunidades que siguen y disfrutan del videojuego en Latinoamérica.

El cinturón ya hizo una parada en México y ahora el camino apunta hacia Las Vegas, donde 1,024 estrategas tendrán la oportunidad de competir por uno de los premios más importantes de la escena de Teamfight Tactics.