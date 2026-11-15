Haciendo referencia a una famosa consola de videojuegos, el miembro de New Level derribó a Brodie King

AEW Full Gear 2026 ha estado lleno de sorpresas, entre ellas la presencia de algunos luchadores mexicanos como Kemalito que ha hecho una aparición especial en la lucha de Anarquía en la Arena para ayudar a los Death Riders; sin embargo, otro de ellos era Bandido, quien sí estaba pactado a aparecer por medio de la cartelera.

Su lucha era una con estipulación de Texas Death, en donde él junto a Hangman Adam Page y Brodie King defenderían sus campeonatos de tríos ante Swerve Strickland y The New Level, lo que permitió que Austin Creed noqueará a Brodie con un derechazo armado con el Power Glove de la consola NES de Nintendo.

Un super derechazo y a dormir

Cuando la Texas Death Match entre estos dos equipos se puso complicada, Austin Creed acudió a una maleta llena de armas que tenía en la esquina con Prince Nana, de donde sacó un Power Glove de la consola Nintendo Enterteinment System, esto para tratar de defenderse ante Brodie King; sin embargo, no pudo conectar de inmediato.

Cuando pudo reaccionar en la contienda, Creed receró un movimiento de videojuego (Shoryuken), conectando un derechazo que literalmente sacó chispas, pues el guante de Austin hizo una explosión que hizo potencialmente más vistosa la movida.

Aunque no fue inmediatamente, esa fue una de las movidas que resultó en la victoria y consecución por segunda vez de los campeonatos mundiales de tríos para Strickland y el 'Nuevo Nivel', quienes a su vez terminaron completamente golpeados y lastimados por la agresiva lucha que sostuvieron esta noche.

Creed es un amante de los videojuegos

Más allá de su trayectoria en los cuadriláteros, Austin Creed ha destacado por su pasión por los videojuegos, una afición que lo acompaña desde la infancia. En 2015 creó el canal de YouTube UpUpDownDown, un proyecto en el que reúne a luchadores profesionales para competir en distintos videojuegos y compartir su faceta fuera del ring. La iniciativa superó los 2.4 millones de suscriptores y le permitió conquistar el premio a Creador de Contenido del Año en los Esports Awards de 2020.

Su vínculo con la industria gamer también lo ha llevado a participar en importantes eventos de videojuegos de pelea, como EVO y CEO, donde protagonizó un enfrentamiento de Street Fighter V contra Kenny Omega en 2018. Además, ha colaborado con desarrolladoras, apareció como personaje jugable en Gears 5 y formó parte del relanzamiento del canal G4 en 2021. Fanático de clásicos como Sonic the Hedgehog 2, Mega Man 5 y GoldenEye 007, Austin Creed ha convertido los videojuegos en una parte fundamental de su identidad, demostrando que su pasión va mucho más allá de la lucha libre profesional.