All Elite Wrestling confirmó que su prestigiosa competencia llegará a Nuevo León el próximo 9 de diciembre, como parte del evento especial Winter Is Coming

All Elite Wrestling (AEW) llevará uno de sus mejores torneos a México, especialmente cuando la empresa llegue a Monterrey por primera vez. La promotora estadounidense confirmó que la Arena Monterrey será sede de la cuarta jornada del Continental Classic, durante el evento Winter Is Coming, programado para el miércoles 9 de diciembre.

La función tendrá un significado especial para la afición regiomontana, pues será la primera ocasión que AEW realice una presentación propia en Monterrey. Además, la velada contará con la transmisión de Dynamite y las grabaciones de Collision, por lo que los asistentes podrán disfrutar de dos programas de la compañía en una misma noche.

¿Qué es el Continental Classic de AEW y cómo funciona?

El Continental Classic es uno de los torneos anuales más importantes de All Elite Wrestling. Se trata de una competencia de todos contra todos, dividida en dos grupos conocidos como Liga Azul y Liga Dorada, cada uno integrado por seis luchadores.

Cada participante debe enfrentarse a los otros cinco integrantes de su respectivo grupo, por lo que acumula puntos a lo largo de la competencia para intentar conseguir uno de los primeros lugares.

El sistema de puntuación funciona de la siguiente manera:

Victoria: tres puntos.

Empate: un punto para cada luchador.

Derrota: cero puntos.

Continental Classic | AEW

Los encuentros se disputan bajo las llamadas Continental Rules, que establecen un límite de 20 minutos, prohíben la presencia de luchadores en ringside y mantienen una estricta prohibición de interferencias externas.

Al terminar la fase de grupos, los ganadores de cada liga se enfrentan al segundo lugar del grupo contrario en las semifinales. Los vencedores disputan posteriormente la gran final para definir al campeón del torneo.

El Continental Classic tuvo su primera edición en 2023, cuando Eddie Kingston se coronó campeón. Kazuchika Okada ganó la edición de 2024, mientras que Jon Moxley conquistó el torneo en 2025.

Jon Moxley venciendo a CM Punk para convertirse en nuevo campeón mundial AEW l AEW

¿Cuándo será AEW Winter Is Coming en Monterrey?

La cita será el miércoles 9 de diciembre de 2026 en la Arena Monterrey. La función reunirá AEW Dynamite y Collision bajo la temática Winter Is Coming, uno de los especiales tradicionales de diciembre de la empresa.