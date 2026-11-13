Will Ospreay defenderá el Campeonato Mundial ante Kyle Fletcher en una función que también tendrá a Mercedes Moné, Kazuchika Okada, Tommaso Ciampa y Persephone en acción

AEW se prepara para celebrar Full Gear 2026, uno de sus eventos de pago por evento más importantes del año para la empresa. La función contará con varias defensas titulares y rivalidades que llegarán a un punto decisivo, con Will Ospreay y Kyle Fletcher como protagonistas del combate estelar por el Campeonato Mundial de All Elite Wrestling.

El espectáculo se llevará a cabo este sábado 14 de noviembre a las 7 de la tarde (tiempo de México), en el Mortgage Matchup Center de Phoenix, Arizona, donde también sobresalen los enfrentamientos de Mercedes Moné contra Marina Shafir, Kazuchika Okada ante Adam Copeland y Tommaso Ciampa frente a Ilja Dragunov. Además, habrá una lucha de Anarchy in the Arena y un combate bajo las reglas de Texas Death Match.

¿Cuál es la cartelera completa de AEW Full Gear 2026?

La empresa presentó una programación con nueve enfrentamientos, incluyendo el combate por el Campeonato TBS que se disputará durante el pre-show.

Cartelera principal:

Campeonato Mundial AEW: Will Ospreay (c) vs. Kyle Fletcher.

Campeonato Mundial Femenino AEW: Mercedes Moné (c) vs. Marina Shafir.

Campeonato Internacional AEW: Kazuchika Okada (c) vs. Adam Copeland.

Campeonato Internacional AEW: Kazuchika Okada (c) vs. Adam Copeland | AEW

Campeonato Nacional AEW: Tommaso Ciampa (c) vs. Ilja Dragunov.

Campeonato Mundial de Parejas AEW: The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) (campeones) vs. Mark Davis y Jake Doyle.

Campeonato Mundial Femenino de Parejas AEW: The Brawling Birds (Jamie Hayter y Alex Windsor) (c) vs. Wrathlander (Kris Statlander y Harley Cameron).

Campeonato Mundial Tríos de AEW – Texas Death Match: Hangman Adam Page, Bandido y Brody King (c) vs. Swerve Strickland, Kofi Kingston y Austin Creed.

Texas Death Match: Hangman Adam Page, Bandido y Brody King (c) vs. Swerve Strickland, Kofi Kingston y Austin Creed | aew

Anarchy in the Arena: The Death Riders y The Conglomeration vs. The Cut.

Pre-show – Tailgate Brawl:

Campeonato TBS: Queen Aminata (c) vs. Persephone vs. Maya World.

¿Cuándo y dónde ver AEW Full Gear 2026?

Full Gear se realizará el sábado 14 de noviembre en el Mortgage Matchup Center de Phoenix, Arizona.

Se podrá disfrutar a través de 19:00 hrs (Tiempo del Centro de México): Inicio de la transmisión / Buy-in.

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