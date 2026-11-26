Hoy No Circula jueves 26 de noviembre de 2026: ¿Qué autos descansan en CDMX y Edomex?

Los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2 y holograma 1 o 2 tendrán restricciones de circulación durante este jueves

Antes de salir de casa, los automovilistas de la Ciudad de México y el Estado de México deberán revisar si sus vehículos pueden circular este jueves 26 de noviembre de 2026, debido a las restricciones establecidas por el programa Hoy No Circula.

La medida ambiental tiene como objetivo disminuir las emisiones contaminantes generadas por los vehículos que transitan diariamente en el Valle de México. Las restricciones estarán vigentes desde las 05:00 hasta las 22:00 horas.

¿Qué autos no circulan el jueves 26 de noviembre de 2026?

De acuerdo con el calendario ordinario del Hoy No Circula, los vehículos que deberán permanecer estacionados durante este jueves son aquellos que cuenten con las siguientes características: Engomado verde.

Terminación de placas 1 y 2.

Holograma de verificación 1 o 2.

Vehículos con placas foráneas con dichas terminaciones que no cuenten con alguna exención.

La medida se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los municipios del Estado de México donde se encuentra vigente el programa ambiental.

Por el contrario, los vehículos con hologramas 0 y 00, eléctricos e híbridos reconocidos como exentos, motocicletas, unidades de emergencia y automóviles autorizados para el traslado de personas con discapacidad podrán circular sin restricciones, siempre que no exista una disposición extraordinaria.

Los vehículos con hologramas 0 y 00 están exentos del calendario ordinario./ CAME

¿De cuánto es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

Los automovilistas que incumplan las restricciones del programa podrán recibir una sanción económica. En el Estado de México, la multa equivale a 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa 2 mil 346 pesos con 20 centavos en 2026.

Las restricciones correspondientes al jueves 26 de noviembre forman parte del calendario habitual del programa. Sin embargo, en caso de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) active una contingencia ambiental, podrían ampliarse las limitaciones mediante el Doble Hoy No Circula.