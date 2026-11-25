Fátima Bosch hizo público su romance con el empresario hondureño Alejandro Canahuati. / @fatimaboschfdz

La modelo tabasqueña confirmó su relación sentimental con un empresario hondureño luego de concluir su reinado como Miss Universo. Así fue como presentó a su pareja en redes sociales

La ex Miss Universo Fátima Bosch sorprendió a sus seguidores al presentar públicamente a su novio, Alejandro Canahuati Farah, luego de entregar la corona del certamen de belleza a Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico.

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Este 25 de noviembre de 2026, la modelo mexicana compartió dos fotografías junto al empresario hondureño a través de sus historias de Instagram, con las que confirmó los rumores sobre su relación sentimental, que comenzaron a circular desde hace varias semanas.

En una de las imágenes, Bosch aparece abrazada por Alejandro, mientras todavía lleva puesta la corona de Miss Universo. La publicación estuvo acompañada por el mensaje: “Él. Ese es el pie de foto”.

En otra fotografía, la tabasqueña aparece abrazada a su pareja dentro de un automóvil y aprovechó para agradecerle por el acompañamiento durante su participación en el certamen.

“Gracias por acompañarme en este proceso, que sé que no fue fácil, por tu paciencia, tus detalles, tus sorpresas, tu amor y todo lo que hay en medio”, escribió.

La ex Miss Universo compartió fotografías junto a su pareja después de entregar la corona. / @fatimaboschfdz

¿Quién es Alejandro Canahuati, novio de Fátima Bosch?

Alejandro Canahuati Farah es un empresario originario de San Pedro Sula, Honduras, vinculado principalmente con la industria textil y comercial.

De acuerdo con información publicada por medios hondureños, se desempeña como subgerente general de Industrias Pacer, compañía dedicada a la fabricación y comercialización de prendas de vestir y fundada por su familia.

Es hijo de Mario Canahuati, empresario que también tuvo participación en la vida política de Honduras, donde ocupó el cargo de secretario de Relaciones Exteriores entre 2010 y 2011, durante el gobierno de Porfirio Lobo.

A diferencia de Fátima Bosch, quien mantuvo una exposición internacional durante su reinado, Alejandro conserva un perfil discreto y sus redes sociales son privadas.

Alejandro Canahuati es empresario y trabaja en la industria textil de Honduras. / RS

¿Desde cuándo se relaciona a Fátima Bosch con Alejandro Canahuati?

Las primeras señales de un posible romance aparecieron el 31 de octubre de 2026, cuando ambos fueron captados tomados de la mano durante una visita a Mérida, Yucatán.

En las imágenes que circularon en redes sociales, el empresario aparece junto a la modelo e incluso lleva un ramo de flores. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó públicamente su relación en ese momento.

Las especulaciones aumentaron el 23 de noviembre, durante el evento de despedida de Fátima Bosch en Puerto Rico, conocido como Fatima's Farewell Tea Party.

Durante la celebración, Alejandro tomó el micrófono para dedicarle unas palabras a la modelo, en las que destacó su determinación, su fe y su deseo de ayudar a otras personas.

“Admiro mucho tu fe inquebrantable, tu convicción para servir a los demás, la determinación que tienes para conseguir lo que quieres”, expresó frente a los asistentes.