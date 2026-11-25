¿Quién es Jennifer Barreto? La ganadora de Miss Universo 2026 que hizo historia para Puerto Rico

Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico, se coronó como Miss Universo 2026 durante la edición número 75 del certamen. Además de su trayectoria profesional, la nueva reina de belleza llamó la atención por ser madre y estar casada

Jennifer Barreto se convirtió en la nueva Miss Universo 2026 la noche del martes 24 de noviembre, durante la edición número 75 del certamen de belleza, celebrada en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico.

La representante puertorriqueña se impuso ante otras 115 candidatas de diferentes países y territorios, convirtiéndose en la sucesora de la mexicana Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, quien fue la encargada de entregarle la corona.

Con su triunfo, Barreto terminó con una espera de 20 años para Puerto Rico, que no conseguía el título internacional desde 2006, cuando Zuleyka Rivera se coronó como reina de belleza universal.

¿Quién es Jennifer Barreto, la nueva Miss Universo 2026?

Jennifer Abreu Mora, conocida como Jennifer Barreto, es una reina de belleza y trabajadora social puertorriqueña de 27 años de edad.

Más allá de su participación en los certámenes de belleza, la nueva Miss Universo cuenta con una amplia preparación académica. Estudió Psicología en Kentucky, Estados Unidos, y posteriormente obtuvo dos maestrías, una en Psicología y otra en Trabajo Social.

De acuerdo con su perfil oficial de Miss Universe Puerto Rico, también cuenta con formación especializada en atención a situaciones de trauma, protección infantil, violencia doméstica y prevención del suicidio.

Desde 2021 ha desarrollado su carrera profesional en el Departamento del Ejército de Estados Unidos, donde ha desempeñado labores de atención a víctimas de violencia y apoyo a familias militares.

Actualmente, trabaja como especialista en prevención, una actividad en la que desarrolla estrategias para identificar factores de riesgo y combatir conductas perjudiciales dentro de las comunidades.

En su tiempo libre, Jennifer Barreto disfruta de la lectura y de practicar voleibol.

Puerto Rico celebra la sexta corona de Miss Universo. / @missuniverse

Jennifer Barreto hace historia como la primera madre en ganar Miss Universo

Uno de los aspectos más destacados de su coronación es que Jennifer Barreto se convirtió en la primera madre y mujer casada en conquistar el título de Miss Universo, luego de que la organización modificara sus reglas para permitir la participación de mujeres casadas y con hijos.

La puertorriqueña está casada con Yan Carlos Barreto Calderón, sargento del Ejército de Estados Unidos, y es madre de una niña llamada Penélope, quien nació en 2019.

Su camino hacia la corona internacional comenzó en 2025, cuando inició su preparación para competir en Miss Universe Puerto Rico 2026, certamen en el que representó al municipio de San Sebastián y consiguió el título nacional en junio de este año.

Jennifer Barreto recibió la corona de manos de Fátima Bosch. / @missuniverse

¿Cuántas veces ha ganado Puerto Rico Miss Universo?

Con la coronación de Jennifer Barreto, Puerto Rico alcanzó su sexta corona de Miss Universo, consolidándose como uno de los territorios más exitosos en la historia del concurso.

Las representantes puertorriqueñas que han conquistado el título son Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy-Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001), Zuleyka Rivera (2006) y Jennifer Barreto (2026).